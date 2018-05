Governo : Renzi a Lega-M5S - uscite allo scoperto su fuori da euro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Questa discussione sul ministero economia nasconde” la questione su “uscire o meno dall’euro. Voi avete votato” Lega o M5S “per uscire dall’euro? Di loro solo due lo hanno proposto pubblicamente: Bagnai e Borghi. Il primo l’ho battuto io a Firenze e il secondo Padoan a Siena”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. “Se volete uscire dall’euro ...

Governo M5S-Lega muore prima di nascere - Mattarella dà l'incarico a Cottarelli : Domenica infuocata dopo la convocazione dell'ormai ex premier incaricato Giuseppe Conte che, alla fine del colloquio con Mattarella, ha sciolto negativamente la riserva per via del veto del Capo dello Stato a Savona come ministro dell'Economia. Il Presidente ha poi convocato Cottarelli per la formazione di un Governo tecnico neutrale. Reato d'opinione Dopo quattro giorni dalla nomina di Conte, terminano le possibilità della nascita del "Governo ...

Governo - l’amarezza degli eletti M5s. E il sospetto sul doppio gioco della Lega : La delusione è grande come quella di chi credeva che ormai il Governo fosse cosa fatta. Quando sono passate poco più di 24 ore dal rifiuto di Giuseppe Conte e soprattutto dallo strappo di Luigi Di Maio con il Colle, i parlamentari M5s girano frastornati tra i palazzi romani cercando di far passare la sbornia. “L’impressione è che ci siamo fatti prendere in giro dalla Lega e pure da Fratelli d’Italia”, commenta un eletto a ...

Di Maio in tv : no a un Governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al Governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Voto a settembre? Trionfa Salvini Al Governo o con il Cdx o col M5S Sondaggio-lampo : ecco i risultati : Ormai è chiaro che torneremo alle urne subito dopo agosto, visto il fallimento del governo giallo-verde e dato che l'esecutivo Cottarelli sicuramente non avrà i numeri in Parlamento. Ma che cosa accadrà con il Voto tra poco più di tre mesi? Segui su affaritaliani.it

Governo - Padellaro : “M5s e Di Maio devono essere alternativa alla Lega - altrimenti Salvini se li mangia” : “A questo punto Di Maio, insieme al gruppo dirigente del M5s, deve decidere che tipo di campagna elettorale fare. Se adottano una strategia buonista nei confronti della Lega, Salvini se li mangia. devono fare una campagna elettorale di alternativa alla Lega”. Sono le parole di Antonio Padellaro, fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano, durante lo speciale live di Loft #CaosGoverno. L'articolo Governo, Padellaro: “M5s ...

Bannon - Le Pen a Farage contro Mattarella/ Stop a Governo M5s-Lega : “Colpo di Stato” : Bannon, Le Pen a Farage contro Mattarella dopo Stop a governo M5s-Lega: “Colpo di Stato”. Le reazioni dall'estero dei “sovranisti” dopo la decisione del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:30:00 GMT)

Governo - Salvini : "Al voto con M5s? Vediamo". Berlusconi : "Centrodestra unito" : Il leader del Carroccio tentenna sulla riconferma dell'asse con Forza Italia: "Mi hanno vomitato addosso. Ci penserò". Possibilista verso un 'cartello' con Di Maio Elezioni, la simulazione: "Alle urne ...

Governo - nemmeno Mattarella potrà fermarci. La vera sfida di M5s inizia ora : I risultati delle elezioni del 4 marzo, frutto di una legge elettorale votata da tutti i partiti tranne che dal M5s, ci hanno “costretto” a trovare una sintesi con le altre forze politiche. Con grande maturità politica e anche tanta pazienza abbiamo intrapreso un dialogo aperto per il bene del Paese. Abbiamo superato la nostra atavica difficoltà a fidarci dei partiti, anteponendo l’interesse stesso del Movimento per cercare il bene comune. ...

Governo : Puglisi - bluff M5S-Lega su contratto - ora chiarezza su euro : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – I leader di Lega e Movimento 5 Stelle sul contratto di Governo e su un potenziale ministro “ambiguo” come Paolo Savona all’Economia “hanno bluffato, ma sono stati chiamati”. Ora, però, alle prossime elezioni dovranno esplicitare le proprie posizioni sul futuro dell’Italia nell’Unione europea e nell’euro. Riccardo Puglisi, professore associato di Economia politica ...

Governo : Puglisi - bluff M5S-Lega su contratto - ora chiarezza su euro (2) : (AdnKronos) – Dal punto di vista dell’equilibrio della finanza pubblica, continua Puglisi, “i punti fermi sono le riforme delle pensioni Maroni e Fornero. La finanza pubblica italiana affronta rischi, ma un rischio importante è stato tolto. Quindi non ci sono rischi immediati”. Ora, con il possibile esecutivo guidato da Carlo Cottarelli, “c’è uno spazio strettissimo, ma sui singoli provvedimenti c’è ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...