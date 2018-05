Governo : Leu - solidarietà a Mattarella - offese ignobili : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – ‘La Costituzione è un bene comune. Lega e M5S la difendono a corrente alternata, noi no. Lo abbiamo fatto il 4 dicembre 2016, lo facciamo anche adesso, lo faremo sempre. Oggi che Di Maio e Salvini ne stanno attaccando i principi fondanti, Liberi e Uguali condanna con forza, al di là di ogni valutazione politica, le dichiarazioni irresponsabili degli esponenti politici di Lega e 5 stelle. La bandiera e la ...

Governo - Grasso (LeU) : “No convinto - ci preoccupa idea di democrazia”. Porta aperta dalle Autonomie a Conte : No di Grasso e di Leu, Porta aperta dalle Autonomie. Come prevedibile, il leader di Liberi e Uguali ha ribadito che i deputati e i senatori a lui legati faranno opposizione al Governo gialloverde di M5s-Lega: “Il nostro No a Conte è nel merito. Nell’accordo di programma, impropriamente definito ‘contratto’, ci preoccupa come sono trattati temi come le discriminazioni, i diritti civili, la sicurezza, la progressività ...

Governo - Pd : ‘M5s e Lega non possono più perdere tempo. Paralisi inaccettabile’. Leu : ‘Parlamento inizi a lavorare’ : Per il Partito democratico siamo di fronte a “una Paralisi inaccettabile dell’Italia” e se Lega e M5s non trovano una soluzione “devono riconsiderare la proposta di un esecutivo neutrale” fatta da Sergio Mattarella. Per Liberi e uguali “la ricreazione è finita” e il “Parlamento deve iniziare a lavorare”. Mentre Carroccio e 5 stelle sono ancora al lavoro per scrivere il contratto di Governo e ...

Veltroni : “Governo istituzionale M5s-Pd-Leu con Cantone premier” : Il fondatore del Pd Walter Veltroni parla delle consultazioni e spiega che il Pd avrebbe dovuto proporre a Mattarella un governo con M5s e Leu guidato da Raffaele Cantone.Continua a leggere

Cantone alla guida di un Governo di Pd - LeU e 5 stelle : la (pazza) idea di Veltroni : "Ci troviamo di fronte a una legislatura che sta per finire prima di iniziare e la politica italiana sembra un po' l'asilo Mariuccia: dispetti, rancori e giochini". Lo ha detto l'ex parlamentare del Partito Democratico...

Governo : Fornaro (Leu) - tempo scaduto per Di Maio e Salvini : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “Il tempo è scaduto, come sta finendo la pazienza degli italiani”. Lo dichiara il presidente del gruppo di ‘Liberi e Uguali’ alla Camera Federico Fornaro. ‘In queste settimane ‘ aggiunge Fornaro – abbiamo rivisto l’intero campionario di riti e furbizie della vecchia politica. Se Di Maio e Salvini sono in grado di formare un Governo lo facciano e in fretta, perché ...

Consultazioni bis - Leu : “Mai fiducia a un Governo dove ci sia la Lega. Ipotesi esecutivo del presidente? Non esiste” : Al Quirinale sono iniziate le Consultazioni bis dal capo dello Stato Sergio Mattarella, nel tentativo di risolvere lo stallo sulla formazione del governo. Per LeU si sono presentati al Colle l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, con la senatrice Loredana De Petris e il capogruppo alla Camera Federico Fornaro. “Siamo disponibili a un confronto, ma non con il centrodestra”, ha ribadito la capogruppo del Misto al Senato. ...

CONSULTAZIONI AL QUIRINALE DA MATTARELLA/ Diretta streaming video - Governo : FdI e LeU nel pomeriggio : CONSULTAZIONI al QUIRINALE, MATTARELLA e il rebus Governo: Diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Di Maio e Salvini tra intese e veti: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:57:00 GMT)

Governo - Salvini sfida Di Maio/ M5s incontra Fi - LeU - Lega : “confronto utile”. Carroccio e Pd stroncano il RdC : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: stroncato il reddito di cittadinanza, sfida sui programmi Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Governo - Toninelli (M5s) : “Incontrato Lega - FI e Leu - abbiamo parlato di temi. Flat tax? Possibile se include poveri” : “Ci spiace che il Pd non abbia risposto al nostro appello che erano tutt’altro che incontri anticipatori delle consultazioni di Mattarella, qui si parlava di temi”. Così Danilo Toninelli al termine degli incontri tra capigruppo proposti dal M5s. Toninelli precisa di aver incontrato Lega, Forza Italia e Leu: “Incontri costruttivi, si è parlato di temi, gli altri hanno apprezzato la nostra iniziativa di ...

Governo - Toninelli : incontri M5s con Lega - Fi e LeU costruttivi : Roma, 29 mar. , askanews, 'Sono stati incontri costruttivi, le altre forze politiche hanno apprezzato la nostra iniziativa di far incontrare tutti i capigruppo per discutere di temi e questa è la ...

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...