Governo | l’amarezza degli eletti M5s E il sospetto sul doppio gioco della Lega

(Di lunedì 28 maggio 2018) La delusione è grande come quella di chi credeva che ormai ilfosse cosa fatta. Quando sono passate poco più di 24 ore dal rifiuto di Giuseppe Conte e soprattutto dallo strappo di Luigi Di Maio con il Colle, i parlamentari M5s girano frastornati tra i palazzi romani cercando di far passare la sbornia. “L’impressione è che ci siamo fatti prendere in giro dallae pure da Fratelli d’Italia”, commenta un eletto a ilfattoquotidiano.it. “Siamo spiazzati e disorientati, ormai ci sentivamo davvero al”. Un coltra i più critici risponde al telefono e in fretta chiude la conversazione: “La scelta di chiedere l’impeachment di Sergio Mattarella? E’ stata una vera stupidaggine fatta di pancia. Ma non parlo, ora è il tempo di riflettere”. Un altro, esponente vicino ai vertici, spiega meglio quelsulla lealtà ...