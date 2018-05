Governo | la Terza Repubblica nasce con la crisi del sistema La scelta di Mattarella | no

Governo - la Terza Repubblica nasce con l’ora più buia : la decisione di Mattarella su Savona per difendere la Costituzione : La crisi più lunga si trasforma nell’ora più buia. Non della Repubblica, di sicuro delle sue istituzioni. Il crollo non è più quello dei partiti, non è più quello del sistema politico, ma di quello dell’ossatura dello Stato. Dopo 85 giorni di trattative sincere oppure no, volontà autentiche e non, la Terza Repubblica si ripiega su se stessa. In un’ora tutto si sgonfia: il contratto di programma, la maggioranza così strana, il ...

Governo - Luigi Di Maio : 'Nasce la terza Repubblica - a Mattarella abbiamo fatto il nome di Conte come futuro premier' : "Sono stati 80 giorni in cui ne è valsa la pena prendere tempo perché finalmente nasce la terza Repubblica, a Sergio Mattarella abbiamo fatto il nome di Giuseppe Conte come premier". Lo ha affermato ...

Governo : Di Maio - passati 80 giorni ma ne è valsa pena - nasce Terza Repubblica : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Nei prossimi giorni e settimane speriamo si possa iniziare un nuovo percorso”, sono passati “80 giorni ma ne è valsa la pena prendere tempo, perché finalmente adesso nasce la Terza Repubblica”. Lo dice Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. L'articolo Governo: Di Maio, passati 80 giorni ma ne è valsa pena, nasce Terza Repubblica ...

Governo Lega-M5s - Di Maio al Quirinale : “Momento storico. Abbiamo fatto il nome a Mattarella - nasce la terza Repubblica” : “Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente della Repubblica che può portare avanti il contratto di Governo”. Lo afferma il leader di M5S Luigi Di Maio. “Ovviamente il nostro obiettivo era ed è migliorare la qualità della vita degli italiani e in questi 80 giorni Abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e poi di nomi. Sono orgoglioso di aver portato ...

Governo - Mattarella studia nomi : cerca una figura terza : Una 'figura terza, inattaccabile, con standing internazionale'. È questo il profilo generale di un premier da proporre ai partiti come ultima soluzione. Sergio Mattarella è in attesa delle ...

Governo - Mattarella studia nomi : cerca una figura terza : Una 'figura terza, inattaccabile, con standing internazionale'. È questo il profilo generale di un premier da proporre ai partiti come ultima soluzione. Sergio Mattarella è in attesa delle ...

Governo - Salvini : 'Figura terza? Se condivide programma perché no'. Ed apre alla Casellati : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un Governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini non chiude all'...

Salvini : 'Governo a una figura terza? Perché no. L'importante è condividere il programma' : L'incarico esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico, o del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati? 'Speriamo che serva. Io giudico positivamente ogni passo in avanti verso la fine ...

Governo - Salvini : "Figura terza? Perché no" : E posta foto su Instagram: "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto" Governo, Di Maio a Salvini: "Aspetto un po' poi il forno si chiude"

Governo - ora Salvini apre : "Una figura terza? Perché no" : Mentre Luigi Di Maio continua coi suoi veti e a pretendere la poltrona di Palazzo Chigi, Matteo Salvini resta più moderato e apre alla possibilità che la premiership vada a una fugura terza. "Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, Perché no", ribadisce il segretario della Lega a Telemolise, "Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire 'o Governo io o non si fa niente'". Poco prima Salvini aveva risposto con ...

Salvini sul nuovo Governo 'Figura terza - perchè no ' : 'Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché non accettarlo? Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente'. È una delle risposte ...

Governo - Salvini : 'Figura terza? Se condivide programma perché no' : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un Governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini non chiude all'...