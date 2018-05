Governo : in regole 5S strada spianata accordo con Lega - manca divieto alleanze : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Le nuove regole del M5S, varate il 30 dicembre scorso, spianano la strada ad un’eventuale alleanza con la Lega. O meglio, non frappongono nessun ostacolo. Nello Statuto e nel Codice etico del Movimento, infatti, è venuto meno l’obbligo di non stringere alleanze, un ‘paletto’ che in passato era costato addirittura l’espulsione ad alcuni iscritti per aver anche solo proposto intese ...

**Governo : Salvini - Costituzione non impedisce cambio regole Ue** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Ho riletto e riletto la Costituzione: nessun articolo proibisce a un ministro di voler cambiare le regole europee. A questo punto ce lo dicano: qualsiasi governo deve avere il timbro di Berlino, di Parigi e di Bruxelles, secondo me è una follia”. Così Matteo Salvini arrivando a Montecitorio. L'articolo **Governo: Salvini, Costituzione non impedisce cambio regole Ue** sembra essere il primo su ...

Boccia : cambiando regole ad ogni Governo si perde di credibilità : Il presidente di Confindustria ha infine sottolineato l'importanza "di rimettere al centro dell'attenzione le dotazioni infrastrutturali che sono un elemento determinante della nostra economia".

Da Maroni e Sala lezione di regole al Governo che verrà : No a giudizi arbitrari e aprioristici sul governo Lega-M5s. Ma anche no agli attacchi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, guardano da Milano a cosa sta succedendo in queste ore nella Capitale. E a

Governo - Bce : “Continuare a rispettare regole europee è nell’interesse dell’Italia. Aumento dei tassi sui Btp preoccupa” : Il giorno dopo il conferimento a Giuseppe Conte dell’incarico per formare il nuovo Governo, la Banca centrale europea nel rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda che i Paesi altamente indebitati sono “più vulnerabili a una potenziale normalizzazione dei tassi di interesse e/o un possibile peggioramento delle condizioni economiche”. E il vicepresidente uscente Vitor Constancio, commentando l’impennata dei tassi dei ...

Ne abbiamo trovato uno. Sul Guardian sostegno al Governo M5S-Lega - critiche alle regole Ue : "William Hague una volta ha descritto l'euro come un edificio in fiamme senza vie d'uscita, e l'esperienza dell'Italia negli ultimi 20 anni dimostra che il leader conservatore era nel giusto". Questo l'incipit dell'editoriale di Larry Elliott, giornalista economico di lungo corso del Guardian, molto critico sull'evoluzione della moneta unica e dell'Ue, che esce fuori dal coro di quanti, nella stampa internazionale, guarda con terrore alla ...

Europa - Borghezio scatenato : “Ema? Ci fanno le pulci per il Governo ma non rispettano le regole. Vergogna - viva l’Italia” : In Commissione petizioni al Parlamento europeo si è discusso dell’assegnazione dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, alla città di Amsterdam dopo lo spareggio e il sorteggio con Milano avvenuti il 20 novembre 2017. Dopo la conclusione dell’audizione del sindaco di Milano, Beppe Sala, l’eurodeputato della Lega, Mario Borghezio, è esploso: “La Commissione si deve Vergognare. Chiede rispetto delle norme ...

Katainen : qualunque Governo in Italia dovrà rispettare regole Ue : Bruxelles , 15 mag. , askanews, 'Tutte le regole del Patto di Stabilità e di Crescita si applicano a tutti i paesi, e non ho sentito nessuno Stato membro, né la Commissione, che voglia fare eccezioni ...

Conti pubblici - Ue : “Prossimo Governo rispetti le regole - lo vuole anche Mattarella”. Debito sale a 2.302 miliardi : Nessuna deroga per finanziare i contenuti di un eventuale contratto di governo Lega-M5s. “L’approccio alla formazione del nuovo governo e l’approccio rispetto alla stabilità finanziaria deve essere quello di rimanere nel corso attuale, riducendo gradualmente il deficit e riducendo gradualmente il Debito pubblico“. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, intervistato da Politico avverte Matteo Salvini e Luigi Di ...

Dombrovskis - monito al nuovo Governo : "Fate scendere debito e rispettate le regole Ue" : MILANO - Nel mezzo del tira e molla tra Lega e M5s per dar vita , o meno, al nuovo esecutivo, piomba il richiamo europeo al rispetto delle regole e soprattutto alla disciplina di bilancio, che ...

Il contratto di Governo non c'è ancora. Lega e M5s molto distanti su immigrati - regole europee - giustizia e infrastrutture : Neanche una pausa caffè: "Questa sera faremo molto tardi", avverte a metà pomeriggio il leghista Claudio Borghi, tra i parlamentari seduti al tavolo per la stesura del programma di governo. Nelle stanze di Montecitorio si va avanti a oltranza, almeno per altri tre o quattro giorni, perché un accordo ancora non c'è, nonostante gli sherpa di M5s e Carroccio stiano lavorando alla stesura del contratto ormai da ...

Sul "Governo delle regole" : Di fronte alle difficoltà di formazione di una maggioranza parlamentare, ricompare il "governo delle regole", che non sarebbe –come auspicabile– un governo che segue le regole, ma che le cambia.Ancora una volta, infatti, alcuni partiti preferiscono attribuire la responsabilità del proprio insuccesso al sistema istituzionale, piuttosto che alle scelte politiche che hanno compiuto e che non hanno evidentemente riscontrato ...