Governo | impeachment Mattarella riunisce il Pd siciliano

Governo : Di Maio - avanti con impeachment ma aspettiamo qualche giorno : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Come 5 Stelle “siamo totalmente convinti di andare avanti sull’impeachment” nei confronti del presidente Sergio Mattarella ma “aspettiamo ancora qualche giorno perchè un’altra ragione per promuoverlo è che si manda alle Camere un Governo che non ha la maggioranza. Una cosa assurda”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera. L'articolo Governo: Di Maio, avanti con ...

Governo - Di Maio 'Manifestazione a Roma il 2 giugno'. Ma frena sull impeachment : Roma - Prima l'incontro con Salvini poi una diretta su Facebook. Dopo il fallimento del tentativo 5S-Lega per formare un nuovo Governo, Luigi Di Maio torna all'attacco. Spostando lo scontro in aula: '...

Governo - Di Maio : “Impeachment? Certezza assoluta se Lega non arretra. Italiani hanno bisogno di un nuovo Presidente” : “L’impeachment non si può fare? Sbagliato, si può fare. E se la Lega non arretra è una Certezza assoluta”. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha attaccato di nuovo, su Facebook, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Chiediamo lo stato d’accusa cosicché alle prossime elezioni non ci sia un Capo dello Stato che blocchi il Governo del cambiamento. Gli Italiani hanno bisogno di un nuovo ...

Governo : impeachment divide 5 Stelle - dubbi tra eletti (2) : (AdnKronos) – “Così ricompattiamo il centrosinistra – dice un deputato considerato un dimaiano di ferro – ma credo che ieri Luigi e Alessandro abbiano agito d’istinto, magari Di Maio si ravvederà”. Ma se alcuni pensano che il capo politico del Movimento abbia premuto troppo sull’acceleratore, spinto dalla rabbia cattiva consigliera, altri parlamentari vicini al capo politico del M5S ragionano ...

Governo - Boccia vs Di Battista : “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco - difendiamo il Paese insieme” : Confronto acceso a Non è L’arena (La7) tra l’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, e il deputato del Pd, Francesco Boccia, sulla richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di Battista ricorda le dichiarazioni di stima espresse da Boccia nei confronti di Paolo Savona e ribadisce: “E’ diritto di un Parlamento utilizzare la Costituzione per mettere in stato d’accusa il ...

Governo - Di Battista : “Mattarella? Faremo richiesta impeachment e speriamo che altri partiti la sostengano” : “Mattarella? Faremo formalmente la richiesta di impeachment, sperando che le altre forze politiche la sostengano. Qua non si tratta più di M5s o Lega, ma di rispetto nei confronti del popolo italiano e della sovranità popolare”. Lo ha annunciato in diretta a Non è L’arena (La7) l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, che ha spiegato: “Il M5s può piacere o non piacere, ma abbiamo preso il 32% dei votid ei ...

Tra Cottarelli - voto in autunno e impeachment : crisi di Governo - cosa succede ora : La domenica più lunga della XVIII legislatura si chiude drammaticamente poco dopo le 20 di domenica 27 maggio, quando il premier incaricato...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo : Conte rinuncia e Mattarella convoca Cottarelli - Di Maio chiede l'impeachment - Salvini : 'Al voto' : Economia e finanze, Paolo Savona. Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. Infrastrutture e trasporti, Mauro Coltorti. Istruzione, Marco Bussetti. Beni Culturali, Alberto Bonisoli. Salute, Giulia ...

Governo - Conte rinuncia e Mattarella chiama Cottarelli : Di Maio chiede l'impeachment : Conte getta la spugna, si apre una crisi istituzionale senza precedenti. E' fallita la trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno...

Governo - Di Maio : “Occorre impeachment Mattarella per evitare reazioni della popolazione. Poi si torna al voto” : Quella più evocativa era l’unica senza virgolettato. Ma – dopo le indiscreazioni – a parlare direttamente di impeachment è arrivato Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 stelle è intervenuto telefonicamente a Che tempo che fa per essere intervistato da Fabio Fazio e ha detto: “Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al Governo. Per questo dico che bisogna mettere in Stato di ...

