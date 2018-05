Riforma pensioni/ Salta il Governo Conte. Le parole di Messina su debito - pensioni e mercati (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Salta il Governo Conte. Le parole di Messina su debito, pensioni e mercati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:09:00 GMT)

Governo - i mercati reagiscono alla crisi. Lo spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - c’è attesa per Piazza Affari : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata: la moneta unica europea passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati ...

Mattarella - Governo del presidente per rassicurare i mercati e tornare al voto : Stamattina tra le 11 e le 12 Carlo Cottarelli sale al Quirinale per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo. Forse prenderà l'interim dell'Economia anche perché l'Esecutivo del presidente nasce solo con l'obiettivo di portare il Paese alle urne ma rassicurando i mercati...

Governo - Padoan preoccupato : 'Con l'Ue si tratta - con i mercati no' : ROMA , WSI, " Con l'Ue si tratta, con i mercati no. A dirlo l'attuale ministro dell'economia Pier Carlo Padoan che mostra una certa preoccupazione in merito al nuovo Governo gialloverde in dirittura d'arrivo, parlando a Il Sole 24 Ore. 'L'aspetto più preoccupante nel Contratto alla ...

Governo - Starace : calo mercati fisiologico - non vedo fine Europa : San Pietroburgo, 25 mag. , askanews, La flessione dei mercati rispetto al Governo nascente è 'fisiologica'. Il numero uno di Enel, Francesco Starace, non vede con particolare preoccupazione quello che ...

CONTE - Governo - MINISTRI/ Lo scontro con mercati e Ue porterà alla patrimoniale : Giuseppe CONTE ha fatto già sapere che il suo GOVERNO si fonderà sul contratto tra Lega e M5s. C'è il rischio di una futura patrimoniale in Italia.

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo Governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...

Governo - l'attesa allarma i mercati Spread a 195 - Milano in rosso Piazza Affari la peggiore in Europa : L'incertezza sulla formazione dell'esecutivo spaventa gli investitori. Si allarga lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il titolo italiano e il pari scadenza tedesco sfonda di nuovo oltre quota 190 Segui su Affaritaliani.it

Governo - l'attesa allarma i mercati Spread oltre 190 - Milano in rosso Piazza Affari la peggiore in Europa : L'incertezza sulla formazione dell'esecutivo spaventa gli investitori. Si allarga lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il titolo italiano e il pari scadenza tedesco sfonda di nuovo quota 190 Segui su Affaritaliani.it

Governo - spread vola a quota 190 : l'attesa del premier mette in crisi i mercati : Lo spread tra Btp e Bund sfonda quota 190 punti base. Il differenziale si è ampliato a 192 punti base, aggiornando i massimi da giugno scorso, con il rendimento in rialzo al 2,41%.

Governo - Mattarella avverte : «Attenti ai mercati». E ricorda i poteri del premier : Oggi il capo dello Stato riceverà i presidenti delle Camere, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico

Governo : gestore - a M5S-Lega servono persone che sappiano parlare ai mercati : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Al futuro Governo 5Stelle-Lega serve qualcuno “che sappia parlare ai mercati”, magari anche “un consigliere” dedicato o “un portavoce per la finanza”. E’ il suggerimento che arriva da Enrico Vaccari, fund manager di Consultinvest Sgr, nel giorno dell’attesa per il nome del presidente del Consiglio e della squadra di ministri. Con i mercati bisogna saper convivere ...

BORSA & NUOVO Governo/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s - ecco perché : Mettere in discussione l'austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l'Ue. E trovarsi quindi contro i mercati, spiega PAOLO ANNONI