Governo | i leader Ue chiedono stabilità Merkel | “Anche con la Grecia di Tsipras ci furono

Governo - Conte rimette l incarico. M5S 'Il Colle ha posto veto su Savona'. Il leader leghista 'Torniamo al voto' : • IL MONDO CATTOLICO FA QUADRATO INTORNO AL Colle In difesa del Colle sono intervenuti i vescovi italiani. Monsignor Nunzio Galantino , segretario generale della conferenza episcopale italiana , ...

Boldrini contro Salvini : “Al Governo leader maschilisti”. Il capo della Lega : “Ma ancora parli?” : Scontro a distanza tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera, durante un convegno, ha accusato: "Al governo leader maschilisti".. Pronto il botta e risposta su Twitter: "Ma ancora parla?!", scrive Salvini. "ancora parlo?!? Non è che l'inizio, fattene una ragione", replica Boldrini.Continua a leggere

Governo - Boccia : servono leader - competenze e responsabilità : Roma, 23 mag. , askanews, La democrazia 'ha bisogno di competenze' che sappiano perseguire il bene comune 'anche a costo di scelte impopolari'. L'Italia 'ha bisogno di leader che sappiano scegliere, ...

Governo LEGA-M5S - DI MAIO E SALVINI : “CONTE PREMIER”/ Video : il leader della Lega contro la precarietà : GOVERNO M5s-Lega, accordo sul premier Giuseppe Conte: Luigi Di MAIO e Matteo SALVINI saranno ministri, domani nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella, Fico e Casellati(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 23:54:00 GMT)

Governo - M5s : 'Il nostro leader è il programma elettorale' : "Il nostro vero leader è il programma elettorale". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il nostro ...

M5s-Lega - Ronzulli (Fi) : “No a Governo con Di Maio premier. Salvini? Non è più il leader del centrodestra ora” : “Salvini? Non è il leader del centrodestra in questo momento, perché non siamo insieme nel governo. Salvini è il leader della Lega che cerca di portare avanti le idee e il programma del centrodestra”. Sono le parole della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, dorante “Faccia a Faccia”, su La7. Stoccata della parlamentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “In realtà, il centrodestra è maggioranza e più volte abbiamo ...

Governo - Salvini : 'Lunedì si chiude o parola a Mattarella' - Il leader leghista : 'Premier? Né io né Di Maio' : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

Governo M5S-Lega - il piano dei leader Salvini e Di Maio in 39 pagine : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Governo - il passo indietro dei due leader. Di Maio : “Io e Salvini pronti a stare fuori” : Il contratto di Governo “è quasi finito” ma sul nome del futuro premier “stiamo ancora discutendo”. Così Luigi Di Maio, arrivando a Montecitorio, commenta l’ipotesi della staffetta. “Il contratto di Governo soddisfa sia noi che la Lega – aveva ammesso il leader pentastellato, raccontano fonti M5S all’Adnkronos, ieri sera nell’incontro con i direttivi 5 Stelle di Camera e Senato – ...

M5s-Lega - accordo vicino. Di Maio : leader fuori se serve a far nascere il Governo : "Salvini premier sarebbe per me l'onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al governo, anche non da premier, di poter fare cose utili per il Paese, mi metto in gioco e se serve ...

Governo - Bernini (FI) : “Berlusconi non ha bisogno di entrare in Parlamento - esercita già una leadership assoluta” : Ospite a Otto e mezzo, il programma in onda su La7 condotto da Lilli Gruber, Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, è tornata sul tema della eleggibilità di Silvio Berlusconi: “Berlusconi non ha certo bisogno di entrare in Parlamento per affermare la sua leadership, che esercita già in modo assoluto“. Video da La7 L'articolo Governo, Bernini (FI): “Berlusconi non ha bisogno di entrare in Parlamento, esercita ...