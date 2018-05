Governo | grazie al suicidio 5stelle ora Salvini sembra l’unico in grado di fare politica

Governo - Salvini : 'Grazie a Mattarella il Pd torna al Governo' : Sulla scelta di Savona all'economia piuttosto che Giorgetti, Salvini ha spiegato che "Savona era il meglio non leghista, non grillino, che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun ...

Governo Conte - diretta – Di Battista : “Savona? Dal Colle veto inaccettabile”. Salvini : “Uno che va bene a Berlino? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...

Governo - Salvini : 'Al Tesoro un amico di Berlino? No - grazie'. Conte : 'La riserva? Stiamo lavorando' : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani", ha scritto su Twitter Matteo Salvini . "In questo momento il presidente del Consiglio ...

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Governo M5s-Lega - Berlusconi leva il veto «Ma niente fiducia». Il grazie di Salvini : Il leader di Forza Italia scioglie la riserva e lascia a Salvini la possibilità di tentare l’avvio di un esecutivo con Di Maio. «Se fallirà nessuno potrà attribuirne a noi la responsabilità» -- Silvio Berlusconi alla fine ha ceduto: ha annunciato che Forza Italia non porrà alcun vento all’eventuale nascita di un Governo tra Lega e M5S. Ma a questo esecutivo non voterà la fiducia. Di conseguenza, se l’intesa tra Salvini e Di Maio non andasse ...

Taranto - Emiliano attacca Renzi : "Ilva impunita grazie ai decreti del suo Governo" : "Apprendiamo la notizia che il Procuratore della Repubblica Mariano Buccoliero, coordinatore del Pool Ambiente della Procura di Taranto, ha 'dovuto' chiedere l'archiviazione dell'inchiesta penale in...

IL CASO/ Pil - la Spagna batte l'Italia grazie al Governo che non c'è : Arrivano segnali poco incoraggianti per l'economia italiana. E il clima politico non sembra aiutare a evitare una pericolosa e dannosa frenata della ripresa. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:07:00 GMT)BANCHE & RIPRESA/ Le strategie delle Pmi per trovare credito, di M. ValentiniFINANZA/ Il caos che può cancellare la ripresa, di A. Ruffo

Gentiloni : "Italia fuori dalla crisi grazie al nostro Governo" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def "a politiche invariate che non contiene parti programmatiche e riforme che spettano al prossimo governo e che fotografa la situazione tendenziale dalla quale emerge quadro positivo", ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Che poi ha aggiunto: "È indispensabile inoltre che i buoni risultati economici si traducano in buoni risultati sociali. Oggi con questo Def fotografiamo ...