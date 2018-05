Governo | gli sfascisti si sfasciano sul principio di realtà

Governo - pubblicati i nomi dell’esecutivo mancato. Di Maio a Sviluppo e Lavoro - Salvini agli Interni. Entrambi vicepremier : Dovevano giurare lunedì mattina al Quirinale. Erano pronti per dare vita al primo Governo M5s-Lega della storia repubblicana. Ma la decisione del capo dello Stato di non accettare il nome di Paolo Savona al dicastero del Tesoro (posta come un aut aut da Matteo Salvini e Luigi Di Maio) ha fatto naufragare le trattative. Ora il leader del Movimento 5 stelle ha pubblicato la lista integrale della squadra dell’esecutivo presentata dal premier ...

Governo - diretta – Conte ha rimesso il mandato dopo il no su Savona. Mattarella : “Garantisco i risparmi degli italiani”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il Governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l'indicazione come ministro dell'Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l'indicazione di Savona,

Conte rinuncia - Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo. Devo tutelare i risparmi degli italiani” : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella: «Rinuncio, ma ho profuso il massimo sforzo in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato» annuncia dopo un’ora di colloquio con il presidente. Termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s: «Mattarella ha posto il v...

Di Maio attacca Mattarella : “Il voto non conta nulla - la verità è che non vogliono M5S al Governo” : "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui. Mette il veto su Savona, uno che in passato ha fatto il ministro per questo Paese solo perché ha criticato l'euro. In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi essere un condannato per reati contro la pubblica amministrazione e puoi fare il ministro ma se hai ...

Governo - Mattarella : «Non posso subire imposizioni - devo tutelare i risparmi degli italiani» : Ho accettato tutte le proposte tranne quella del ministro dell'Economia. Dai partiti ho registrato indisponibilità a ogni soluzione». Puntualizzando che il Quirinale non può sostenere la proposta di ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E' l'esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l'economista indicato dalla Lega per il ruolo di

Governo - Paolo Savona rompe il silenzio : “Voglio un’Europa più forte ma più equa” : Paolo Savona, l'economista indicato come ministro dell'Economia del Governo Conte da Lega e Movimento 5 Stelle, interviene con una nota per rispondere a quanti lo accusano di antieuropeismo: "Voglio un Europa diversa, più forte, ma più equa. Il nostro obiettivo è la riduzione del debito pubblico ma senza austerity".Continua a leggere

