Governo | fonti M5S | non esclusa alleanza con Lega per urne 2

Governo ultime notizie - Cottarelli : “fiducia o voto dopo agosto”/ Fonti M5s : “non esclusa alleanza con Lega” : ultime notizie Governo: Cottarelli ricerve da Mattarella incarico per Governo tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e voto nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:10:00 GMT)

Governo : fonti M5S - non esclusa alleanza con Lega per urne : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Potrebbe cadere un altro grande tabu del pianeta M5S dopo il nulla di fatto sul fronte Governo M5S-Lega. A quanto apprende l’Adnkronos dai vertici grillini, non è esclusa un’alleanza con la Lega in vista del ritorno alle urne. Un’alleanza, viene spiegato, che si giocherebbe tutta sul programma di Governo messo insieme nelle ultime settimane -siglato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo - Conte al Colle - Fonti M5s-Lega : 'Da Mattarella veto su Savona' : ... Mattarella ha posto veto su Savona Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto un veto su Paolo Savona, indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come ministro all'Economia. Lo ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. Fonti TgLa7 : “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. A riferirlo è una nota del Colle, in cui si specifica che la sala stampa sarà aperta dalle 17.30. CRONACA ORA PER ORA 18.35 – Fonti TgLa7: “La situazione è gravissima” Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha dichiarato che, secondo Fonti autorevoli ...

Governo - fonti Lega : 'Mai a Bruxelles con il cappello in mano' : "La Lega ha preso precisi impegni con gli italiani su tasse, Europa, giustizia, pensioni: non prendiamo in giro nessuno. Non andiamo a Bruxelles con il cappello in mano e chiediamo agli italiani cosa ...

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – fonti M5S hanno fatto sapere, al termine del vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, di considerare un"'ipotesi realistica" la richiesta di essere ricevuti al Quirinale per riferire al capo dello stato sull'andamento del confronto per la formazione del governo.

Governo : fonti M5S - a Colle nome secco : ANSA, - ROMA, 16 MAG - M5s e Lega hanno una rosa di nomi che stanno valutando per la presidenza del consiglio di un Governo gialloverde, ma al Quirinale "andremo con un nome secco". Lo spiega una ...

Fonti M5S - contratto per Governo con Lega a buon punto ma nodo Ue : Roma, 15 mag. , askanews, D'accordo che i trattati Ue vadano ridiscussi ma ancora distanti sulla direzione in cui rivederli. È il tema dell'Europa, informano Fonti M5S, uno dei 'pochissimi' punti ...

Governo : fonti M5S - premier sarà nome terzo ma ‘triumvirato’ di fatto : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Un nome terzo, di altro profilo e con un’impronta politica forte. “Non un tecnico alla Monti, per intenderci”. Mentre si avviano i tavoli tecnici per mettere a punto un possibile programma di Governo, fonti autorevoli del M5S spiegano all’Adnkronos che il nodo della premiership si sbroglierà così: attraverso un nome terzo indicato per Palazzo Chigi -nome gradito a Lega e Movimento e che ...