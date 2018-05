Governo | diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli “Senza fiducia elezioni

#CaosGoverno - la diretta streaming di Loft Live con Travaglio - Padellaro - Scanzi e Sommi : #CaosGoverno è il titolo dello speciale di Loft Live in diretta streaming a partire dalle 17.30 dagli studi tv di Roma. Ospiti: Marco Travaglio (direttore de Il Fatto Quotidiano), Antonio Padellaro (Fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano), Andrea Scanzi (editorialista di punta de Il Fatto Quotidiano), Luca Sommi (conduttore, autore e giornalista de Il Fatto Quotidiano) e altri. L'articolo #CaosGoverno, la diretta streaming di Loft ...

Governo - diretta – Conte ha rimesso il mandato dopo il no su Savona. Mattarella : “Garantisco i risparmi degli italiani”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il Governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da premier : CRONACA ORA PER ORA 21.09 – Grillo twitta: “Shhh” “Shhh”. E’ il post su twitter di Beppe Grillo che viene accompagnato dal trailer del film horror “a quiet place” in cui alcune scene sono inframezzate da scritte come “move carefully and never make a sound” (muoviti con attenzione e non fare nemmeno un rumore”). 21.08 – Di Battista: “Tra poco in piazza a Fiumicino con ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo - l’ho agevolato. Ma prospettiva di uscire da euro mette a rischio i risparmi degli italiani” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E’ l’esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di ...

