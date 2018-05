Governo : Di Maio - da Mattarella atto ignobile : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono stato un profondo estimatore di Mattarella e sono veramente deluso”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera. “Il Governo del cambiamento era pronto ed è stata un atto ignobile non aver consentito” che partisse. Ma, ha aggiunto Di Maio, “la verità è che andrebbe messo in stato d’accusa qualche consigliere di Mattarella ma non esiste questo ...

Governo : Di Maio - ministri anche condannati ma guai se critichi Ue : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La situazione è molto grave, gravissima. Ieri si è sancito il concetto che può fare il ministro anche se sei un condannato, un indagato per mafia, per corruzione, uno che va a prostitute, ma guai se critichi l’Europa. Il voto degli italiani è stato totalmente svuotato dai suoi valori e questo non è accettabile”. Così Luigi Di Maio in un video su Fb in cui invita alla mobilitazione. L'articolo ...

Governo : Di Maio - spread è una bufala - incertezza preoccupa mercati : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Avete visto cosa è successo oggi? Lo spread aumentato vorticosamente perché quella dei mercati è una bufala, al massimo sono preoccupati dalle incertezze e dall’instabilità. Se fosse nato un Governo politico, con idee chiare come le avevamo noi, oggi non ci sarebbe stato alcun problema”. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Facebook.“Invece – accusa – si è andati alla rottura ...

Governo : Di Maio - domani incontro capigruppo Lega-M5S per commissioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Parte il Governo ma nelle commissioni chi sarà la maggioranza e chi l’opposizione? Ci divertiremo, perchè visto che si sta stravolgendo l’assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi. Se non ci fanno realizzare il contratto dal Governo lo realizziamo dal Parlamento”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell’incontro con Matteo Salvini. “domani si incontrano i ...

Governo : Di Maio - Colle tira in ballo risparmio e ha lasciato Pd distruggerlo : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il Presidente ha deciso di affidare le sorti del nostro paese a un tecnico alla Monti. Lo ha fatto addirittura tirando in ballo il risparmio degli italiani, proprio lui che non ha battuto ciglio quando il Pd distruggeva le banche e migliaia di risparmiatori”. Così Luigi Di Maio, in un video postato su Facebook. L'articolo Governo: Di Maio, Colle tira in ballo risparmio e ha lasciato Pd distruggerlo ...

Governo - Di Maio : 'Chiamo nostri sostenitori alla mobilitazione' : "In qualità di capo politico chiamo tutti i nostri attivisti e sostenitori alla mobilitazione". Lo ha affermato in un video su Facebook il leader del M5s, Luigi Di Maio. "Il voto degli italiani è ...

Governo - Di Maio : “Scusa dei mercati è una bufala. Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia della Repubblica” : “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, in un video postato su ...

Governo : Di Maio - avanti con impeachment ma aspettiamo qualche giorno : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Come 5 Stelle “siamo totalmente convinti di andare avanti sull’impeachment” nei confronti del presidente Sergio Mattarella ma “aspettiamo ancora qualche giorno perchè un’altra ragione per promuoverlo è che si manda alle Camere un Governo che non ha la maggioranza. Una cosa assurda”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera. L'articolo Governo: Di Maio, avanti con ...

Governo : Di Maio - alleanza con Lega? Prematuro parlarne : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – alleanza con la Lega alle prossime elezioni? “Prematuro parlarne ora”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera. L'articolo Governo: Di Maio, alleanza con Lega? Prematuro parlarne sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Di Maio chiama alla mobilitazione - tricolori alle finestre : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “So che siete incazzati, ho ricevuto migliaia di messaggi in queste ore. Non possiamo rimanere a guardare, né farci anestetizzare dai media. Dobbiamo reagire subito e con fermezza. Io oggi appenderò una bandiera italiana fuori dalla mia finestra, affinché tutti la possano vedere: vi chiedo di fare altrettanto”. Così Luigi Di Maio, che invita anche a una campagna social, al grido di ‘il mio voto ...

