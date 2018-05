Governo | Di Maio | “Scusa dei mercati è una bufala Con Cottarelli vergognoso unicum nella

Governo : Di Maio - avanti con impeachment ma aspettiamo qualche giorno : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Come 5 Stelle “siamo totalmente convinti di andare avanti sull’impeachment” nei confronti del presidente Sergio Mattarella ma “aspettiamo ancora qualche giorno perchè un’altra ragione per promuoverlo è che si manda alle Camere un Governo che non ha la maggioranza. Una cosa assurda”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera. L'articolo Governo: Di Maio, avanti con ...

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – alleanza con la Lega alle prossime elezioni? "Prematuro parlarne ora". Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera.

Governo : Di Maio chiama alla mobilitazione - tricolori alle finestre : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “So che siete incazzati, ho ricevuto migliaia di messaggi in queste ore. Non possiamo rimanere a guardare, né farci anestetizzare dai media. Dobbiamo reagire subito e con fermezza. Io oggi appenderò una bandiera italiana fuori dalla mia finestra, affinché tutti la possano vedere: vi chiedo di fare altrettanto”. Così Luigi Di Maio, che invita anche a una campagna social, al grido di ‘il mio voto ...

Governo - Di Maio 'Manifestazione a Roma il 2 giugno'. Ma frena sull impeachment : Roma - Prima l'incontro con Salvini poi una diretta su Facebook. Dopo il fallimento del tentativo 5S-Lega per formare un nuovo Governo, Luigi Di Maio torna all'attacco. Spostando lo scontro in aula: '...

Governo - Di Maio : “Impeachment? Certezza assoluta se Lega non arretra. Italiani hanno bisogno di un nuovo Presidente” : “L’impeachment non si può fare? Sbagliato, si può fare. E se la Lega non arretra è una Certezza assoluta”. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha attaccato di nuovo, su Facebook, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Chiediamo lo stato d’accusa cosicché alle prossime elezioni non ci sia un Capo dello Stato che blocchi il Governo del cambiamento. Gli Italiani hanno bisogno di un nuovo ...

Governo : Di Maio - ieri notte più buia della democrazia : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in un ...

Governo : Di Maio - visto Salvini - subito al via commissioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Lavoriamo per far partire le commissioni parlamentari e iniziare a realizzare il contratto di Governo dal Parlamento. Finché non si va al voto il Parlamento ha un’unica maggioranza, M5S-Lega, e un contratto di Governo da realizzare”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera dopo l’incontro con Matteo Salvini. L'articolo Governo: Di Maio, visto Salvini, subito al via commissioni ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Salvini : il futuro centrodestra? Chiedete a BerlusconiDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Governo - Mattarella ha letto il bluff di Salvini e Di Maio. Ma il suo è un calcolo rischiosissimo : Quanto è facile fare i pronostici, certe volte. Hanno detto di no. Lo hanno detto per bocca del capo dello Stato ma – come ha ammesso lui stesso – sono stati i mercati i veri poteri forti che oggi plasticamente si ergono contro il verdetto di un voto popolare. Esattamente come accadde in Grecia, questa volta senza (per ora) neppure il bisogno di chiudere i bancomat e gettare il paese nella mendicità. Ma accadrà, inevitabilmente. ...

Governo - né con Mattarella né con Salvimaio : Sergio Mattarella ha fatto più di un errore e pagheremo cara questa insipienza nella gestione della crisi. Però quando Giuseppe Conte ha aggiunto nel suo discorso di accettazione dell’incarico le frasi filo-euro, stava evidentemente mentendo. Tenere il punto su Paolo Savona – indicato al ministero dell’Economia – ha significato, infatti, ribadire che la strategia del Governo sarebbe stata il “piano B”. ...

Governo - Di Battista : “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” : “Fino a prova contraria questa è una repubblica parlamentare, prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente per attentato alla costituzione. E badate bene, non lo facciamo a cuor leggero” perché abbiamo “sempre tutelato le istituzioni”. Così Alessandro Di Battista, dal palco di Fiumicino, conferma l’indiscrezione sulla volontà dei 5 Stelle di chiedere l’impeachment per il ...