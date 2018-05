Governo | Di Maio | Fatti nomi alternativi a Savona Smentita del Colle

Governo - Renzi : “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media” : “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“. A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: “Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. L'articolo Governo, Renzi: “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella ...

Di Maio in tv : no a un Governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al Governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Governo - Padellaro : “M5s e Di Maio devono essere alternativa alla Lega - altrimenti Salvini se li mangia” : “A questo punto Di Maio, insieme al gruppo dirigente del M5s, deve decidere che tipo di campagna elettorale fare. Se adottano una strategia buonista nei confronti della Lega, Salvini se li mangia. devono fare una campagna elettorale di alternativa alla Lega”. Sono le parole di Antonio Padellaro, fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano, durante lo speciale live di Loft #CaosGoverno. L'articolo Governo, Padellaro: “M5s ...

Governo : Di Maio - arriva esecutivo anti-italiano di occupazione istituzioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ certo che il Governo Cottarelli non avrà la fiducia delle Camere. Per la prima volta nella storia avremo un Governo che non ha il sostegno del popolo né del Parlamento. E’ vergognoso: sarà un Governo anti-italiano di occupazione delle istituzioni. Voto subito! #IlMioVotoConta”. Lo scrive in un tweet il leader M5S, Luigi Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, arriva esecutivo ...

Governo : Di Maio conferma - al Colle nome Siri e Bagnai : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio conferma “di aver fatto pervenire al Quirinale i nomi di Bagnai e Siri per uscire dall’impasse sul ministro dell’Economia”. L'articolo Governo: Di Maio conferma, al Colle nome Siri e Bagnai sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio : Savona non era solo nome - no Governo fabbricato in provetta : "Io voglio un governo votato dagli italiani, non un governo fabbricato in provetta. In Italia le decisioni politiche le prendiamo noi o le banche e le agenzie internazionali?". Lo ha detto Luigi Di ...

Governo : Salvini - Colle smentisce Di Maio su Bagnai e Siri? Non c’ero : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il Colle smentisce che Di Maio abbia fatto i nomi di Bagnai e Siri per il ministero dell’Economia in alternativa a Paola Savona? Non lo so, non c’ero, non ero nella stanza con Di Maio e Mattarella”. Glissa così Matteo Salvini sulla nota del Colle, intervistato a Pomeriggio cinque. “Sono due nomi della Lega – aggiunge – se li ha fatti, mi fa piacere”. L'articolo ...

Alleanza Salvini e Di Maio - si può fare : "Faremo realizzare contratto di Governo" : Per la parlamentarizzazione della crisi istituzionale è solo questione di ore. Dopo l'incarico a Cottarelli per la formazione del...

Di Maio da Barbara D’Urso : “Mattarella ha impedito che nascesse il Governo” : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna all'attacco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervistato da Barbara D'Urso a Pomeriggio Live: "Abbiamo messo in piedi un governo, oggi potevamo essere già al lavoro, ci hanno detto di no. Ora torniamo al voto. Ma se ci ripresentiamo un’altra volta al Quirinale e trovano che un altro ministro ha scritto qualcosa non andava bene, ricominciamo da capo. Il problema di ...

Governo : Di Maio - vitalizi li togliamo - cascasse il mondo : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “I vitalizi li togliamo, cascasse il mondo”. Lo dice Luigi Di Maio ospite di Mattino Cinque. “Oggi con Salvini ci siamo incontrati – dice a chi gli chiede se preveda un’alleanza con la Lega – noi siamo delle forze alternative, delle profonde differenze, però ci siamo detti una cosa: ci vogliono imporre un Governo, ma noi abbiamo la maggioranza. Facciamo partire le commissioni ...

Governo : Di Maio - Cottarelli tirato fuori da cassetto - volontà di azzopparci : Roma, 28 mag. – (AdnKronos) – “Io credo, visto anche che dopo poche ore hanno tirato fuori questo Cottarelli dal cassetto, lo hanno tirato fuori in un lampo, che c’era una precisa volontà di azzopparlo questo Governo M5S-Lega”, perché avrebbe introdotto il “taglio delle pensioni d’oro, i vitalizi”, e a breve ci sarebbero state “le nomine dei servizi segreti, della Rai e delle partecipate, ...

Governo : Di Maio - non solo Savona - ogni ministro critico con Ue non andava : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Io sono molto arrabbiato”. Così Luigi Di Maio, a ‘Pomeriggio live’ su Canale cinque, sullo scontro istituzionale con il Colle. “Ieri abbiamo mandato il professor Conte al Quirinale – spiega – aveva la lista dei ministri completa, per un ministro ci hanno detto che non poteva partire, non perché fosse un condannato o un mariuolo, ma perché in passato aveva scritto un ...