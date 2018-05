Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos : Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Molto sereno e determinato. Così viene descritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ‘day after’ successivo alla rinuncia dell’incarico da parte di Giuseppe Conte e dell’esplosione della crisi politico-istituzionale, con gli attacchi di M5S e Lega, le ipotesi di impeachment e addirittura le minacce di morte circolate via Twitter.E dire che gli incontri informali di ieri ...

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Stessa posizione assunta da Di Maio, pur con un certo rammarico per non poter accedere alla richiesta del Capo dello Stato. Vano anche l’ultimo tentativo di mediazione, quando Mattarella ha proposto a Conte di assumere ad interim la titolarità del dicastero di via XX settembre, rifiuto spiegato per una competenza più da giurista che da economista.Mai arrivate invece sulla scrivania del Presidente della Repubblica ...

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Nessuna osservazione invece sulle altre proposte di Conte, in primis quelle per i ministeri dell’Interno, assegnato a Salvini, della Difesa e degli Esteri, sui quali Mattarella, come per l’Economia, sia era riservato l’ultima parola, spiegandolo chiaramente nelle varie consultazioni al Quirinale ai leader di Carroccio e Cinquestelle, che non avevano sollevato obiezioni, e al Presidente incaricato.Ora si ...

