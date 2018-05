Governo | Damiano | Martina convochi subito Direzione Pd

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Chiedo a Mauriziodi convocare tempestivamente ladel Pd per valutare la difficile situazione che che si è determinata e per favorire una mobilitazione delle forze democratiche e di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Paese a sostegno del Presidente della Repubblica”. Lo dichiara Cesare, leader di Labdem. “è indubbio – continua – che gli ultimi avvenimenti ci mettono di fronte a una crisi politica preoccupante e pericolosa, senza precedenti. Non si tratta di fare del facile allarmismo, ma di guardare in faccia la realtà. Salvini si è dimostrato un abile tattico e ha invischiato nella sua tela anche Di Maio. Il suo limite consiste nel fatto che, come è risultato evidente, ha lavorato per sè e per gli interessi elettorali della Lega e non per il Paese. Il braccio di ferro che ingaggiato con ...