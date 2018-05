Governo | dalla fiducia | o sfiducia | alle elezioni | le prossime tappe

Governo : Fratoianni - programma segnato pesantemente dalla destra : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Questo Governo non ci piace, noi saremo all’opposizione di un Governo il cui programma ha pesantemente il segno della destra”. Lo ha affermato il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, prima di partecipare all’assemblea nazionale di Liberi e uguali a Roma.‘Saremo all’opposizione -ha aggiunto- in Parlamento e nel Paese. Ci opporremo a qualunque iniziativa che ...

Dalla flat tax al decreto taglia-leggi : le prime mosse del Governo : Delle pensioni abbiamo detto ieri: stop all’Ape Sociale, ripristino dell’opzione donna e quota 100 (ma per quest’ultima...

Riforma pensioni Governo Conte/ Il taglio di quelle d'oro "annullato" dalla flat tax (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Il taglio di quelle d'oro annullato dalla flat tax. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:32:00 GMT)

Governo - ecco le prime misure : dalla pace fiscale al taglio ai costi politica : C'è un motivo se Di Maio pare diretto al ministero del Lavoro e la Lega invece punta a Interni e Economia. ' Quello è un ambito nel quale vogliamo lavorare in maniera molto forte perchè tra crisi di ...

Nuovi moniti dalla Ue : sul bilancio dal Governo politica ragionevole : Il vicepresidente della Commissione ritiene 'molto importante che il nuovo governo mantenga la rotta e porti avanti in modo responsabile la politica di bilancio. Salvini replica: 'agli italiani ci ...

Dalla Francia nuova stoccata al Governo giallo-verde : "Rispetti gli impegni o l'eurozona rischia" : Dalla Francia nuova bordata contro il governo giallo-verde. A lanciare la stoccata il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire: "Tutti in Italia devono capire che il futuro dell'Italia è in Europa e da...

Governo - Di Maio : “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” : Il 94% degli iscritti del Movimento 5 stelle ha detto sì al contratto di Governo con la Lega. Dopo i risultati il capo politico, Luigi Di Maio, ha commentato così: “È stato un plebiscito. Ora puntiamo a ristabilire i diritti sociali che la sinistra ha distrutto in questi anni”. L'articolo Governo, Di Maio: “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” proviene da Il ...

Governo : la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del Governo, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronte della Tav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ...

Governo Lega-M5S - il nuovo contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

Governo Lega-M5S - dalla bozza scompare lo stop alla Tav : l’alta velocità si farà : dalla bozza del contratto di Governo redatta da Lega e Movimento 5 Stelle è scomparso lo stop alla Tav: "Con riguardo alla Linea ad Alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”, si legge ora nel documento.Continua a leggere

La crisi di Governo vista dalla stazione Termini - di M. Ajello : Contratto e governo visti dalla stazione Termini. 'Stamo a vedé...', è l'umore prevalente nella fila per prendere i soldi al bancomat. Un signore e una vicina di coda. 'Le cose che ci sono scritte ...

Governo - Di Battista : “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice : “Pensate alla patria” : L’Huffington Post diffonde i contenuti della bozza del contratto tra Movimento 5 stelle e Lega. Piazza Affari sprofonda, crollando al -2,3 per cento (maglia nera in Europa). E Alessandro Di Battista punta il dito contro “i potenti senza volto” dei mercati. “Cercano di buttare giù un Governo non ancora nato”, scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Proprio come fece “la congiura dello ...