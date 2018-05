Governo Cottarelli | variazioni tv | Mentana e Matrix in prime time | Vespa al posto di Fazio

blogo

: Governo, Cottarelli contestato all’arrivo alla Camera: “Vogliamo un esecutivo votato dagli italiani” - fattoquotidiano : Governo, Cottarelli contestato all’arrivo alla Camera: “Vogliamo un esecutivo votato dagli italiani” - gparagone : Governo Cottarella. Pardon, Cottarelli (Era già tutto pronto altro che...) #Mattarella - fattoquotidiano : Governo. Sapelli: “Cottarelli? Scelta di Mattarella è infantile. Ne ho viste di ogni, ma come questa mai” -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Carloaccetta con riserva l'incarico di formare il nuovo, annuncia una lista dei ministri pronta in tempi brevi e le tv si mobilitano per non perdersi gli aggiornamenti e commentarli in maniera organica. Si soprassiede anche sul debutto in Nazionale di Roberto Mancini, in campo in prima serata per l'amichevole dell'Italia contro l'Arabia Saudita e si 'sfida' la corazzata calcistica per restare sul pezzo. Quasi un miracolo.prosegui la letturatv:inaldipubblicato su TVBlog.it 28 maggio 2018 16:43.