Governo Cottarelli | per la lista dei ministri i nomi di cantone | Severino | Tronca | Pajno

Governo : Cottarelli riceve l’incarico. E adesso - cosa succede? : Dopo il passo indietro di Giuseppe Conte, c’è un nuovo premier incaricato: Carlo Cottarelli ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella il compito di formare un Governo neutrale che tenga i conti in ordine. E ha accettato con riserva: «Sono molto onorato come italiano e naturalmente ce la metterò tutta», ha detto l’ex commissario alla spending review, oggi direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università ...

Governo - Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. Lui : “Senza fiducia elezioni dopo agosto - altrimenti a inizio 2019” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegnino a non candidarsi alle prossime elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Incarico a Carlo Cottarelli : “Che tipo di Governo proverò a formare”. Gli scenari possibili (voto anticipato incluso) : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato l’Incarico di formare il governo a Carlo Cottarelli che si è riservato di accettare. “Sono molto onorato”, ha detto l’ex commissario alla spending review. “Mi presenterò in Parlamento con un programma che in caso di fiducia – ha spiegato – includa l’approvazione della legge di bilancio per il 2019” per andare poi a elezioni ...

Cottarelli Premier incaricato : Governo neutrale verso nuove elezioni : Nonostante ciò, ha tenuto a precisare, "l'economia del Paese è in crescita e conti restano sotto controllo. Il Governo da me guidato assicurerebbe una gestione previdente dei conti pubblici ". ...

Cottarelli incaricato di formare il Governo : "Un programma che porti il Paese alle elezioni" : 12.35 - Il Presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli, all'uscita dal colloquio con Mattarella, ha letto una breve dichiarazione: Ho accettato l'incarico di formare un governo come mi è stato richiesto dal Presidente della Repubblica. Ovviamente sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta. Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove ...

Cottarelli Premier incaricato : "Governo neutrale verso nuove elezioni" : Nonostante ciò, ha tenuto a precisare, "l'economia del Paese è in crescita e conti restano sotto controllo. Il Governo da me guidato assicurerebbe una gestione previdente dei conti pubblici ". ...

Governo : Zaia - con Cottarelli uomo del Fmi arriva la troika : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) - "Cottarelli è un uomo del Fondo Monetario, con lui arriva la troika. Bene, siamo commissariati". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di un sopralluogo dell'Anas, a Ponte della Priula (Tv). Ai giornalisti che gli ricordavano lo stop a Gratteri, dato da Napo

Governo. Sapelli : “Cottarelli? Scelta di Mattarella è infantile. Ne ho viste di ogni - ma come questa mai” : “Mattarella? Con tutto il rispetto per l’istituzione, ma un presidente della Repubblica deve parlare come un buon padre di famiglia che ha a cuore la salute della propria famiglia. E invece io ho sentito un presidente che ha lanciato un allarme“. Sono le parole dell’economista Giulio Sapelli, nel corso di Non è L’arena (La7). “Mattarella è l’ultimo che deve lanciare allarmi” – continua ...

Il Pd voterà la fiducia al Governo Cottarelli : Il professore Carlo Cottarelli si è messo subito a lavoro incontrando il Presidente della Camera Roberto Fico, a ruota incontrerà Elisabetta

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 28 maggio : Cottarelli e il Governo nell'ultima settimana in tv : Marco Liorni e Francesca Fialdini si preparano a chiudere in bellezza un'edizione ricca di successi ma sempre all'ombra di Barbara d'Urso, quali saranno i temi de La Vita in diretta?(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:30:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 maggio(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:26:00 GMT)

Governo : Cottarelli alla Camera da Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Carlo Cottarelli è arrivato a Montecitorio dove è stato ricevuto dal presidente della Camera, Roberto Fico. L'articolo Governo: Cottarelli alla Camera da Fico sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - incarico a Cottarelli. 'Senza fiducia elezioni dopo agosto'. Chi lo vota : Tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici restano sotto controllo'. Lo dice 'da economista' Carlo Cottarelli, assumendo l'incarico per la formazione del nuovo Governo al Quirinale.

Governo - le frasi di Cottarelli sull'uscita dall'euro sono una fake news : la pagina 176 non esiste : ...non è così distante da quello espresso da Paolo Savona nel suo libro e che il capo dello Stato avrebbe citato tra i motivi che lo hanno spinto a non accettare la sua nomina a ministro dell'Economia. ...