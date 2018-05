Governo | Cottarelli al Quirinale Salvini | se Berlusconi lo vota stop alleanza Borsa in

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI DA MATTARELLA/ Diretta video Colle : FI come Salvini “no fiducia ai tecnici” : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI al Quirinale da MATTARELLA per l'incarico di un GOVERNO tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:20:00 GMT)

Governo : Salvini - Cottarelli al Colle? Auguri : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Carlo Cottarelli sale al Colle? “Auguri!”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde ai cronisti. A chi, salendo al gruppo della Lega, gli chiede se è da escludere il sostegno ad un Governo guidato da ‘Mr Spending review’, “fossi matto – risponde – ma che state scherzando?”. L'articolo Governo: Salvini, Cottarelli al Colle? Auguri sembra essere il ...

Governo - Salvini : «Se Berlusconi dice sì a Cottarelli addio alleanza». Forza Italia : «Non lo voteremo» : «È una cosa fuori dal mondo e fuori dalla democrazia» sottolinea ancora. «Savona era un ministro che ci garantiva che l'Europa sarebbe tornata a darci ascolto», ha aggiunto «una figura diversa non ...

Tra Cottarelli - voto in autunno e impeachment : crisi di Governo - cosa succede ora : La domenica più lunga della XVIII legislatura si chiude drammaticamente poco dopo le 20 di domenica 27 maggio, quando il premier incaricato...

Forza Italia non molla la Lega "Non voteremo Cottarelli" Governo - Mulè annuncia la svolta : "Il centrodestra deve essere unito oppure non e' centrodestra. L'alleanza del centrodestra e' quella che governa diverse regioni. Dove e' diviso non e' Forza di Governo ma e' Forza minoritaria". Giorgio Mule', portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di '6 su Radio 1' tranquillizza quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra dopo l'ipotesi sfumata di un ...

Governo - Cottarelli al Quirinale L'ira di Salvini : Amici dei mercati hanno deciso chi deve governare : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia, aggiunge, "non l'ho presa a cuor leggero, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle elezioni. Prenderò delle decisioni sulla ...

Salvini sul Governo Cottarelli. 'Se Berlusconi lo vota alleanza finita' : 'Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza. La nota di ieri era la stessa di Renzi e del Pd'. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato su Radio Capital.

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...