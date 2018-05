Governo | Cottarelli al Quirinale L' ira di Salvini | Amici dei mercati hanno deciso chi

Salvini sul Governo Cottarelli. 'Se Berlusconi lo vota alleanza finita' : 'Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza. La nota di ieri era la stessa di Renzi e del Pd'. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato su Radio Capital.

Cottarelli al Quirinale alle 11 : 30 - Cantone e Severino tra i nomi per squadra di Governo : ...essere conferito l'incarico per la formazione di un governo neutro di transizione in attesa del ritorno alle urne dopo che ieri sera Mattarella ha respinto in nome di paolo Savona all'Economia ...

Cottarelli alle 11.30 al Quirinale Tronca e Cantone in squadra?Governo - partito il toto-nomi : Carlo Cottarelli è stato convocato al Quirinale alle 11.30 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ed è già partito il toto nomi, quasi tutti di tecnici, dei ministri cui toccherà guidare l'Italia verso Segui su affaritaliani.it

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo ultime notizie - Cottarelli al Colle da Mattarella/ Salvini “Berlusconi vota fiducia? Centrodestra ko” : ultime notizie Governo: Cottarelli al Quirinale da Mattarella per l'incarico di un Governo tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:28:00 GMT)

Cottarelli alle 11.30 al Quirinale Tronca e Cantone in squadra?Governo - parito il toto-nomi : Carlo Cottarelli è stato convocato al Quirinale alle 11.30 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ed è già partito il toto nomi, quasi tutti di tecnici, dei ministri cui toccherà guidare l'Italia verso Segui su affaritaliani.it

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Alle 11.30 nasce il Governo Cottarelli : già pronti i Ministri : Dopo il fallimento del tentativo di Governo M5S-Lega, già ieri sera è arrivata la convocazione di Carlo Cottarelli. L’ex commissario

Governo : Carlo Cottarelli atteso al Quirinale alle 11.30 | : Il capo dello Stato dice no a Savona all’Economia: «Sui ministri non posso subire imposizioni». Oggi l’economista ex Fmi al Quirinale per l’incarico. Scontro istituzionale mai visto.

Governo - Carlo Cottarelli convocato al Quirinale alle 11.30 : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.30 al Quirinale il prof. Carlo Cottarelli. Nel comunicato del Colle si aggiunge che la Sala stampa allestita presso la consueta “Loggia d’Onore” sarà aperta ai giornalisti, ai fotoreporter e agli operatori Tv a partire dalle ore 10. L’ex commissario alla spending review era già stato contattato dal capo dello Stato nella tarda serata di ieri, ...

Governo - Salvini : “Se Berlusconi vota Cottarelli - addio alleanza”. Brunetta : “Diremo sì per difendere risparmi” : Superata la notte – una delle più buie della recente storia repubblicana – il leader del Carroccio Matteo Salvini torna a parlare della crisi istituzionale scoppiata dopo il no di Mattarella al nome di Paolo Savona per il dicastero del Tesoro. E inizia a dettare la linea della Lega per la prossima fase politica. “Noi con i 5 stelle alle elezioni? Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che fa Berlusconi“, ha ...

Governo Cottarelli - numeri quasi impossibili : "Se Berlusconi lo vota - addio alleanza" : Il "Governo del cambiamento" targato M5s-Lega non vedrà mai la luce. A 85 giorni dall'inizio della legislatura non c'è un esecutivo nel pieno delle sue funzioni. Dopo il veto di...

Governo - Cottarelli atteso al Colle. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo - Salvini : se Berlusconi vota la fiducia a Cottarelli stop alleanza : Cottarelli stamani salirà al Colle per ricevere l’incarico di tentare la formazione di un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti»...