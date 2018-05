Governo | Cottarelli al Quirinale Aut aut di Salvini a Berlusconi Banche a picco in

Governo - Cottarelli da Mattarella per l'incarico : dubbi sui numeri in Parlamento : E' arrivato alla stazione Termini di Roma, quindi al Colle in taxi, indossando uno zainetto sulle spalle. Carlo Cottarelli è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella...

Governo : nonostante Cottarelli - lo spread torna oltre 200 : nonostante la rinuncia all’incarico di Governo da parte di Giuseppe Conte e la convocazione da parte del capo dello Stato di Carlo Cottarelli, l’Italia resta osservata speciale. Il differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi, il cosiddetto spread, aveva aperto a quota 190,3 contro i 204 punti base della chiusura di venerdì, ma è tornato subito ad allargarsi oltre quota 200. Il rendimento del titolo decennale scende del 2,34%, mentre alle ...

Governo - l’assedio dei giornalisti a Carlo Cottarelli : “Missione impossibile? Devo andare al Quirinale” : Carlo Cottarelli è arrivato al Quirinale per il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fissato dopo la grave crisi istituzionale apertasi domenica sera. Assediato dai giornalisti non ha risposto a nessuna domanda L'articolo Governo, l’assedio dei giornalisti a Carlo Cottarelli: “Missione impossibile? Devo andare al Quirinale” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai Senza riforme arriva la Troika" Ecco che cosa diceva un mese fa : Dal deficit all'euro passando per le tasse: un mese fa Carlo Cottarelli, ora premier in pectore, spiegava ad Affaritaliani.it la sua ricetta per l'Italia. Ecco l'intervista, che a posteriori è quasi un programma di governo Segui su affaritaliani.it

Governo - Cottarelli al Quirinale. Salvini : se Berlusconi lo vota stop alleanza. Borsa in rosso - spread su : Alle 11.30 l’ex commissario alla spending review al Colle per ricevere l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. La Borsa vira in rosso e lo spread torna a salire a 205...

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI DA MATTARELLA/ Diretta video Colle : FI come Salvini “no fiducia ai tecnici” : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI al Quirinale da MATTARELLA per l'incarico di un GOVERNO tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra". Forza Italia non voterà la fiducia al GOVERNO tecnico di Carlo COTTARELLI: così almeno ha spiegato Giorgio Mulè, uno dei “nuovi colonnelli” di Berlusconi, di fatto seguendo il diktat di Salvini che spieghiamo qui sotto. «Il parlamento attuale dice in ...

Governo : Salvini - Cottarelli al Colle? Auguri : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Carlo Cottarelli sale al Colle? “Auguri!”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde ai cronisti. A chi, salendo al gruppo della Lega, gli chiede se è da escludere il sostegno ad un Governo guidato da ‘Mr Spending review’, “fossi matto – risponde – ma che state scherzando?”. L'articolo Governo: Salvini, Cottarelli al Colle? Auguri sembra essere il ...

Governo - Salvini : «Se Berlusconi dice sì a Cottarelli addio alleanza». Forza Italia : «Non lo voteremo» : «È una cosa fuori dal mondo e fuori dalla democrazia» sottolinea ancora. «Savona era un ministro che ci garantiva che l'Europa sarebbe tornata a darci ascolto», ha aggiunto «una figura diversa non ...

Tra Cottarelli - voto in autunno e impeachment : crisi di Governo - cosa succede ora : La domenica più lunga della XVIII legislatura si chiude drammaticamente poco dopo le 20 di domenica 27 maggio, quando il premier incaricato...

Forza Italia non molla la Lega "Non voteremo Cottarelli" Governo - Mulè annuncia la svolta : "Il centrodestra deve essere unito oppure non e' centrodestra. L'alleanza del centrodestra e' quella che governa diverse regioni. Dove e' diviso non e' Forza di Governo ma e' Forza minoritaria". Giorgio Mule', portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di '6 su Radio 1' tranquillizza quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra dopo l'ipotesi sfumata di un ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Risale lo spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo - Cottarelli al Quirinale L'ira di Salvini : Amici dei mercati hanno deciso chi deve governare : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia, aggiunge, "non l'ho presa a cuor leggero, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle elezioni. Prenderò delle decisioni sulla ...

Salvini sul Governo Cottarelli. 'Se Berlusconi lo vota alleanza finita' : 'Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza. La nota di ieri era la stessa di Renzi e del Pd'. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato su Radio Capital.

Cottarelli al Quirinale alle 11 : 30 - Cantone e Severino tra i nomi per squadra di Governo : ...essere conferito l'incarico per la formazione di un governo neutro di transizione in attesa del ritorno alle urne dopo che ieri sera Mattarella ha respinto in nome di paolo Savona all'Economia ...