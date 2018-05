Governo | Cottarelli accetta l' incarico | Tempi stretti per la squadra | se avrò la

Governo - a Cottarelli l'incarico da Mattarella : «Se non otterrò la fiducia alle Camere - elezioni dopo agosto» : Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un Governo da me ...

Il Governo Cottarelli va incontro alla sfiducia : non ha i voti né alla Camera né al Senato : Non ci sono i numeri per un Governo Cottarelli. Mentre lo spread italiano subisce una forte impennata e l'economista è ancora al Quirinale per ricevere l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le forze politiche del Parlamento annunciano la loro posizione sul futuro esecutivo. Il responso era annunciato: il nuovo Governo non ha la maggioranza né in una Camera né nell'altra.Prevedibile, dal momento che ...

Governo - Cottarelli accetta l’incarico : «Con la fiducia al voto dopo legge di bilancio - senza a fine estate». Borse in rosso - riparte lo spread : L’ex commissario alla spending review ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo conferitogli dal capo dello Stato dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Salvini lancia aut aut a Berlusconi sulla tenuta dell’alleanza ma Berlusconi esclude l’appoggio ad un esecutivo Cottarelli. Cautela del leader leghista anche sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo». Borsa in rosso, sale lo spread ...

Cottarelli riceve l’incarico per formare il Governo : “Se non arriva la fiducia - elezioni dopo agosto” : dopo il passo indietro del premier incaricato Giuseppe Conte che ha rimesso l’incarico perché impossibilitato a procedere visto il veto sul ministro dell’Economia Paolo Savona, Carlo Cottarelli ha accettato l’incarico dal Capo dello Stato Sergio Mattarella di tentare di formare il governo....

Cottarelli : Governo che porti a elezioni : 12.44 "Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni". Lo ha detto Carlo Cottarelli,dopo l'incarico datogli da Mattarella. "Il governo manterrebbe una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi e chiederò lo stesso impegno a tutti i membri del governo. Mi presenterò con un programma che,in caso di fiducia,includa l'approvazione della Legge ...

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai" E critica l'Europa (come Savona) L'intervista ad Affaritaliani.it : Dal deficit all'euro passando per le tasse: Carlo Cottarelli spiega ad Affaritaliani.it la sua ricetta. Ecco l'intervista, che è quasi un programma di governo Segui su Affaritaliani.it

Governo - Cottarelli accetta l’incarico con riserva : “Se ottengo la fiducia legge di bilancio poi elezioni nel 2019” : “Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni”. Lo dice Carlo Cottarelli, dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ho accettato l’incarico di formare un Governo come mi ha chiesto il presidente della Repubblica. Sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta”. “Mi ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “Esecutivo Cottarelli nasce già morto - non ha senso parlarne” : “Applicheremo l’articolo 90 della Costituzione per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per non aver agito all’interno delle sue prerogative”. Lo ha confermato Manlio Di Stefano, deputato del M5s, all’entrata di Montecitorio. “Il Governo Cottarelli nasce già morto, non è nemmeno serio parlarne. Se parteciperemo alle consultazioni? No, e non voteremo la fiducia” ha ...

Governo Cottarelli - Salvini 'minaccia' Berlusconi : Forza Italia spaccata : Centrodestra già spaccato su Carlo Cottarelli. Se Fi e Berlusconi votano o si astengono sul nome indicato dal Quirinale, "mi pare evidente" che l'alleanza di centro destra si rompe. Lo ha detto il leader della...