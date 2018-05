Governo | Confindustria Venezia | Paese ha bisogno di soluzioni non di scontri tra

Governo : Confindustria Palermo - spread? Beghe internazionali che danneggiano Italia : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "E' vero che quando lo spread aumenta ci sono delle conseguenze, ma dire che lo spread sale perché Savona va al Governo credo sia esagerato. Sono le solite Beghe internazionali che danneggiano l'Italia. Piuttosto che concentrami su un nome, avrei guardato con più atten

Governo : Confindustria Palermo - tutti volevano svincolarsi : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Mattarella? Ha agito secondo la Costituzione. Savona? Non credo volesse uscire dall'euro ma solo attuare una politica di maggior rispetto per l'Italia e rafforzare il nostro ruolo in Europa. Credo che quello che è successo ieri dimostri da un lato la fragilità della c

Confindustria : nuovo Governo non fermi Jobs act e Industria 4.0 : "Il Jobs act e l'Industria 4.0 stanno mostrando effetti nell'economia reale". A indicarlo è il presidente di ConfIndustria, Vincenzo Boccia, secondo il quale è quindi importante che con il nuovo governo "questi provvedimenti non vengano distrutti, ma che si ...

Governo : da cuneo fiscale a concorrenza ‘sleale’ - le priorità di Confindustria Palermo : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Un intervento sul cuneo fiscale, che è “fondamentale per la ripresa” del Paese, una maggiore attenzione alle imprese, che sono “il primo vero ammortizzatore sociale”, e la parità tra settore pubblico e privato che dovrebbero “essere messi sullo stesso piano” per scongiurare “una concorrenza sleale”. Eccole per Alessandro Albanese, presidente di Confindustria ...

Governo : da cuneo fiscale a concorrenza ‘sleale’ - le priorità di Confindustria Palermo (2) : (AdnKronos) – Per Albanese occorre nei confronti dell’industria una “maggiore attenzione”. “In questi anni ci sono state troppe manovre di ordine sociale. Non si è considerata la vera natura dell’impresa, che è un contenitore che crea ricchezza, il primo vero ammortizzatore sociale”. E tra i nemici dell’impresa non c’è solo un costo del lavoro che “non permette di essere competitivi nel ...

Governo : Confindustria Palermo - giudizi a priori ingiusti - valuteremo da atti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – “Qualsiasi giudizio dato a priori è sempre ingiusto. E’ sempre bene analizzare i fatti. Le capacità di Conte? Le valuteremo dagli atti concreti. Non per forza bisogna essere un politico navigato con 30 anni di esperienza sul campo per fare qualcosa di buono. In questi anni abbiamo assistito a cose buone fatte da Berlusconi, da Renzi, da Gentiloni. Vediamo cosa faranno e li giudicheremo alla prova ...

Confindustria già schierata contro il Governo del cambiamento (ma a favore di chi?) : Tra tante cattive nuove, finalmente una buona notizia. Fa bene al cuore sapere che la Confindustria, per la prima volta dal 1962, prende posizione contro il governo. A differenza di 56 anni fa, quando gli industriali si schierarono contro la nazionalizzazione dell’energia elettrica, provvedimento che avrebbe dovuto condurci all’apocalisse socialista, questa volta nemmeno aspettano che si formi un governo, già quello paventato è terribile. Non ...

CONFINDUSTRIA E Governo/ La strategia di Boccia nel caos politico : Proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte ha avuto l'incarico da Sergio Mattarella, CONFINDUSTRIA ha tenuto la sua assemblea annuale. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:58:00 GMT)SPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di Salvimaio, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal GOVERNO giallo-verde, di A. Ruffo

Lavoro - infrastrutture e riforme : ecco il menu di Confindustria per il Governo : Una sottolineatura della «capacità di dialogo sui temi dell’industria» del Governo uscente, un lungo applauso della platea a Paolo Gentiloni altri applausi per il ministro dello Sviluppo economico - anche lui uscente - Carlo Calenda. Queste le premesse: di lì in poi, la relazione del leader di Confidustria Vincenzo Boccia all’assemblea annuale s’è...

Vincenzo Boccia - Confindustria - apre al dialogo con il Governo giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il "Sole24ore" conferma la disponibilità dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma con ...

Confindustria all'attacco del Governo sfascista : Roma. L’Italia sta correndo un grave rischio: marginalità, isolamento, e una “enorme perdita di credibilità”. Confindustria scioglie le riserve sul “governo del cambiamento” e avverte che per fare gli interessi del paese ci sono delle priorità da salvaguardare: innanzitutto l’Europa. E poi le infras