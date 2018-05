Governo | Cisl Veneto | urge esecutivo che tuteli crescita economica e lavoro

meteoweb.eu

: La classe lavoratrice italiana non ha manco fermato il jobsact [ultimo sciopero generale, monco della cisl e con di… - dissezione : La classe lavoratrice italiana non ha manco fermato il jobsact [ultimo sciopero generale, monco della cisl e con di… - FIRST_CISL_PATP : RT @CislNazionale: #28maggio #Governo #Cottarelli @FurlanAnnamaria da #AssembleaNazionaleAnteas a LaborTv: serve un Esecutivo che metta al… - Cisl_Lazio : RT @CislNazionale: #28maggio #Governo #Cottarelli @FurlanAnnamaria da #AssembleaNazionaleAnteas a LaborTv: serve un Esecutivo che metta al… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – “L’Italia ed ilhanno bisogno di unche garantisca nell’immediato un quadro di politicain grado di tutelare la ripresa in atto sia a livello economico che occupazionale. Ogni debolezza e tentennamento rischia di essere pagato caro, specie dai settori e dalle aree dell’economia e delche hanno i loro punti di forza nell’export ma anche dalle aree sociali più deboli”. Lo sottolinea Gianfranco Refosco, segretario generale.“Le istituzioni e le formazioni politiche devono farsi carico di scelte che non mettano in discussione la partecipazione del nostro Paese all’Unione Europea e alla moneta unica, senza però rinunciare a sostenere in tutte le sedi le indispensabili riforme finalizzate a rafforzare l’Unione e a favorirne le politiche di crescità e per ...