Governo : Cisl Veneto - urge esecutivo che tuteli crescita economica e lavoro : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – “L’Italia ed il Veneto hanno bisogno di un Governo che garantisca nell’immediato un quadro di politica economica in grado di tutelare la ripresa in atto sia a livello economico che occupazionale. Ogni debolezza e tentennamento rischia di essere pagato caro, specie dai settori e dalle aree dell’economia e del lavoro che hanno i loro punti di forza nell’export ma anche dalle aree ...

Esso : Cisl Sicilia - intervengano Governo nazionale e regionale : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – “Chiediamo che ci sia non solo l’intervento del governo nazionale ma anche dell’esecutivo regionale affinché si salvaguardi un presidio fondamentale per la Sicilia, sia in termini di livelli occupazionali sia di sviluppo del territorio”. Così il segretario della Cisl Sicilia Mimmo Milazzo dopo l’annuncio di ieri da parte della Esso di aver venduto alla società algerina Sonatrach ...