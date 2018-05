Governo : Candiani (Lega) - su Savona gioco tre carte - non si può svendere sovranità : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “Sulle posizioni di Savona la Lega si ritrova al 100%. E’ stata fatta una manipolazione, un gioco delle tre carte. Nessuno ha parlato di uscire dall’euro ma solo di ridiscutere quei trattati che per l’Italia non sono vantaggiosi. La Lega non accetterà mai di vendere il nostro Paese pezzi per pezzi. Il nostro slogan rimane ‘prima gli italiani'”. A dirlo all’Adnkronos è ...

Governo : Candiani - Cottarelli? Pacchetto pronto - non volevano Governo Lega-M5S : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "L'incarico a Cottarelli? E' evidente che era un Pacchetto già pronto. Mattarella prima non ha dato l'incarico al centrodestra perché non aveva i numeri, poi dopo che Conte rimette il mandato, convoca subito Cottarelli... C'è un disegno dietro di chi voleva impedire ch

Governo : Candiani (Lega) - scelta Mattarella scriteriata e per Europa più ingiusta : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “La scelta di Mattarella è stata una scelta scriteriata, una scelta per un’Europa più ingiusta e più debole e che ha rigettato il nostro Paese in un clima da campagna elettorale”.Così all’Adnkronos il senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia Stefano Candiani all’indomani del fallimento del Governo giallo-verde. Il senatore non vuole parlare dell’ipotesi ...

Governo : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - Paese vuole risposte : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – Sicurezza, lavoro e futuro i punti “maggiormente apprezzati” del contratto di Governo Lega-M5S, mentre “qualche critica è stata mossa sull’affidabilità del rapporto con i pentastellati ma è una prova che va fatta”. Così Stefano Candiani, senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia, commenta all’Adnkronos il 95% di sì ottenuto ieri dal contratto di Governo nei ...

Governo : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - Paese vuole risposte (2) : (AdnKronos) - Sulle perplessità mostrate da alcuni elettori nei confronti di un'alleanza con i Cinquestelle, Candiani sottolinea: "Dobbiamo confrontarci con chi è stato votato da quasi 11 milioni di italiani. Questo Governo è una prova che va fatta. Quello che la gente ci chiede sono risposte, mi di

Governo : Candiani (Lega) - Conte premier? Importante non sono nomi ma fatti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La Lega non chiede voti per sostenere persone ma per attuare cose. Le persone sono poi il modo per dare concretezza ai programmi, per fare quello che si è promesso. L'idea di scrivere un contratto di Governo ha sconcertato qualcuno, e sicuramente non è il modo più ort

Governo : Candiani (Lega) - ruolo Mattarella è definito da Costituzione : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Il ruolo del presidente della Repubblica è definito dalla Costituzione, tutto il resto sono ‘uscite’ giornalistiche, senza voler offendere nessuno”. Lo ha detto all’Adnkronos il senatore della Lega Stefano Candiani, a poche ore dalla convocazione al Colle di Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del nuovo Governo giallo-verde. Nei giorni scorsi Sergio Mattarella aveva ...

