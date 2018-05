Governo | a malincuore dico | Mattarella ha fatto bene Ma c’è un problema di democrazia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 maggio 2018) Con tutte le prerogative costituzionali che gli competono, Sergioha scelto (potendolo fare, sia chiaro) di non aprire uno scontro furibondo con i veri detentori del potere politico: banche, gestori di fondi, possessori vari di capitali altrui. Uno scontro che sarebbe stato pagato caro da noi e non dai possessori di capitali altrui, ché quelli cadono sempre in piedi. Dunqueha, diciamolo pure ama diciamolo. Ma, facendo questo, ci ha comunicato – come fece la Grecia con la defenestrazione di Gianīs Varoufakīs – che gli Stati nazionali contano meno dei grandi capitalisti e dei grandi capitali. E che se nell’800 l’economia era un pezzetto della politica, oggi è la sua parte predominante. In sintesi – come già dissero i socialisti due secoli fa – non ci può esserecompiuta fino a che ci sarà il ...