Google Pixel 2 XL in sconto di 100 euro sul Google Store fino al 3 giugno

Saranno questi i vetri frontali di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL? Speriamo di no : I vetri frontali dei prossimi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL potrebbero essere stati svelati da questa foto: ancora una volta potrebbe esserci una distinzione nel design frontale dei top di gamma di casa Google.

Google Pixel 3 è davvero stato svelato oppure è una fake news? Riflessioni sull'immagine che vortica in rete : Da qualche settimana a questa parte rimbalza su e giù per la rete un presunto render di Google Pixel 3 diffuso dalla stessa Google. Cerchiamo di fare chiarezza

Anche i Google Pixel 3 potrebbero avere il display con notch : Sembra che Anche Google stia pensando di utilizzare il notch nel display dei Google Pixel di terza generazione, e un indizio potrebbe arrivare proprio dalla nuova gestione delle notifiche.

Nuovi modi per controllare le Google Pixel Buds mentre Google WiFi controlla tutti i dispositivi sulla rete : Le cuffie Google Pixel Buds introducono Nuovi metodi per controllarle, mentre il router Google WiFi è in grado di analizzare la connessione di ogni singolo dispositivi connesso alla rete WiFi per ottimizzare la copertura.

Ecco come ottenere gli AR Stickers di Google Pixel su Samsung Galaxy S9 : Gli smartphone Google Pixel hanno ricevuto un update lo scorso mese di dicembre, grazie al quale i possessori di Pixel 2 e Pixel 2 XL hanno ottenuto la possibilità di usare gli AR Stickers nell'app della fotocamera; gli stessi AR Stickers possono essere utilizzati anche su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, vediamo come fare.

Secondo il codice AOSP anche nel 2018 ci saranno due nuovi Google Pixel : Un report pubblicato nella giornata di ieri rivela un commento in un commit di codice AOSP Secondo il quale anche nel 2018 verranno rilasciati due device Google Pixel. Non che ciò sia particolarmente sorprendente, dal momento che in tanti stanno già aspettando l'arrivo dei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL nella seconda metà dell'anno.

Google - svolta wearable a sorpresa : ecco i Pixel Smartwatch - quello che si sa Video : Prima o poi era fisiologico che dovesse accadere. Google sbarca nel mondo anche dei wearable e l'attesa è alta per capire cosa sono pronti a tirare fuori dal cilindro dalle parti di Mountain View. Chi segue il progetto Android dalla prima ora sa bene con quanto hype venisse attesa l'uscita dei Nexus, i primi dispositivi prodotti da terzi che erano interamente progettati da Google e che montavano su il sistema operativo del robottino verde senza ...

Google Pixel : in arrivo gli smartwatch del colosso Video : Google vuole dare il proprio contributo ad espandere il mercato dei dispositivi indossabili. Il mondo degli smartwatch non è molto diffuso, sia per i prezzi che per la reale utilita' secondo alcune credenze. In Italia, infatti, pochissimi possiedono un orologio multifunzione. Il primo pensiero che viene in mente è che lo smartwatch ha le stesse identiche funzionalita' di uno Smartphone, con la differenza che questo si indossa sul polso ed è ...

Google - in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel/ Linfa vitale per il sistema Wear Os : Google, in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel: Linfa vitale per il sistema Wear Os. Durante l’evento di Big G del prossimo autunno, potrebbero palesarsi grandi novità(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:24:00 GMT)

Da Google arrivano tre smartwatch a marchio Pixel : (Foto: Google) Non ci saranno solo smartphone all’evento che Google terrà quest’autunno per svelare i nuovi gadget della gamma Pixel, ma con tutta probabilità anche uno o più smartwatch con lo stesso marchio. Lo ha rivelato in un tweet il solitamente ben informato Evan Blass, che ha diffuso alcuni dettagli sull’evento che la casa di Mountain View non ha effettivamente neppure annunciato. Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and ...

Google Pixel Watch potrebbe arrivare in autunno insieme ai Pixel 3 : Secondo Evan Blass, noto leaker statunitense, nell'evento autunnale Google presenterà anche un Pixel Watch, oltre ai previsti Pixel 3 e alle nuove Pixel Buds. L'articolo Google Pixel Watch potrebbe arrivare in autunno insieme ai Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google App migliora la gestione delle notifiche su Pixel Buds : Google App ha aggiunto una nuova impostazione per le cuffie Pixel Buds che permette di personalizzare e controllare meglio l'esperienza di notifica

Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo - così come il nuovo Google News : A poche ore dalla presentazione è già possibile scaricare il file APK di Google News 5.0 e utilizzare il porting del nuovo Pixel Launcher sui dispositivi con Oreo.

Patch di sicurezza di maggio 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di maggio, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati.