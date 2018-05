Golf | show Rose | conquista il Fort Worth Invitational

Golf – BMW PGA Championship : show di Francesco Molinari - raggiunto McIlroy in testa alla classifica : Grazie al miglior score di giornata, Francesco Molinari conquista la vetta della classifica del BMW PGA Championship insieme a Rory McIlroy Un grande Francesco Molinari (203 – 70 67 66, -13), autore con 66 (-6) colpi del miglior score di giornata, ha raggiunto il nordirlandese Rory McIlroy (203 – 67 65 71) in vetta alla classifica del BMW PGA Championship , evento equiparato a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex ...

Golf - The Player show - in 6 al comando : ANSA, - ROMA, 11 MAG - E' il n.1 da 64 settimane e vuole continuare ad esserlo a lungo. Dustin Johnson show al "The Player s", uno degli appuntamenti più affascinanti della stagione del PGA Tour di ...

