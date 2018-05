Golf - Open d’Italia Soiano del Lago 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Azzurri a caccia di un sogno nella 75^ edizione dell’Open d’Italia, il più importante torneo di Golf del Bel Paese, che quest’anno andrà in scena in primavera sul percorso par 72 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Tra giovedì 31 maggio e domenica 3 giugno, i migliori interpreti del Golf in ambito internazionale si sfideranno con l’obiettivo di alzare al cielo il prestigioso trofeo e ...

Golf - Open d'Italia : in campo anche Fleetwood e Noren : Con in campo 23 fra i migliori 100 giocatori al mondo in un evento che per il secondo anno consecutivo vanterà un montepremi da 7 milioni di dollari. Golf: Jason Day conquista il Wells Fargo ...

Golf - cresce l’attesa per il 75° Open d’Italia : tutto pronto per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour : Dal 31 maggio al 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago (BS), andrà in scena il secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour Lo spettacolo del grande Golf fa tappa in Italia. Dopo la presentazione ufficiale del 75° Open d’Italia, ospitata nella sala conferenze al 39° piano di Palazzo Lombardia, cresce sempre di più l’attesa per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour che ...

"L'Open d'Italia trascinerà il nostro Golf alla Ryder Cup" : Abituato a vincere. E a far vincere. A schiacciare sotto rete, come ad accompagnare in rete squadre di blasone. Ma ora per Gian Paolo Montali, 58 anni, uomo di sport e dello sport, si avvicina la sfida più intrigante: andare in buca con la Ryder Cup, del 2022, assegnata a Roma e all'Italia, a dispetto dello scetticismo internazionale. Chiamato due anni fa dai vertici della Federgolf a ricoprire l'incarico di direttore generale del progetto, che ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Joakim Lagergren batte al playoff Mike Lorenzo-Vera. Settimo Francesco Laporta! : Joakim Lagergren si è aggiudicato il Rocco Forte Sicilian Open. Lo svedese ha trionfato sul percorso del Verdura Resort di Sciaccia (Agrigento), battendo al playoff il francese Mike Lorenzo-Vera. Lagergren partiva con due colpi di svantaggio rispetto al transalpino, ampiamente recuperati dopo le prime nove, chiuse con quattro birdie. Lo svedese si è così messo al comando, ma ha perso un colpo alla 14. Lorenzo-Vera, al contrario, ha vissuto una ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Mike Lorenzo-Vera balza al comando a un giro dalla fine. Bene Andrea Pavan e Francesco Laporta! : Cambio della guardia in testa al Rocco Forte Sicilian Open 2018. A un giro dalla fine al comando della classifica troviamo il francese Mike Lorenzo-Vera, balzato in vetta al leaderboard al termine di una giornata da incorniciare, in cui ha piazzato ben otto birdie senza alcun colpo perso. Un round in 63 che gli ha così permesso di diventare leader con 18 buche da giocare, con un totale di -15 e due colpi di vantaggio sulla concorrenza. Domani ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Julien Guerrier raggiunge Lucas Bjerregaard in testa. Settimi Francesco Laporta e Andrea Pavan! : C’è ancora un duo al comando del Rocco Forte Sicilian Open 2018 dopo il secondo giro. Uno dei due membri della coppia è sempre il danese Lucas Bjerregaard, raggiunto dal francese Julien Guerrier. Il transalpino ha trovato una gran giornata sul percorso del Verdura Resort di Sciacca (Agrigento), chiudendo in crescendo con un eagle e tre birdie nelle seconde nove, senza perdere nemmeno un colpo in 36 buche. Oggi ha girato in 65 colpi, 6 ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Lucas Bjerregaard e Ryan Evans al comando con due colpi di vantaggio. Francesco Laporta 14° : Due uomini al comando dopo il primo giro del Rocco Forte Sicilian Open 2018. Lucas Bjerregaard e Ryan Evans hanno chiuso la prima giornata in 65 colpi, ovvero 6 sotto il par del percorso del Verdura Resort di Sciacca (Agrigento). Per entrambi è stata decisiva la fase finale del round: il danese ha infilato tre birdie nelle ultime tre buche (sette in totale), mentre l’inglese ha chiuso con un birdie alla 16 e un eagle alla 18. I due leader ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : prima tappa in Italia per lo European Tour nella splendida cornice di Agrigento : Lo European Tour sbarca in Italia. Al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, va in scena il Rocco Forte Sicilian Open, torneo giunto alla seconda edizione. Un appuntamento che nel 2017 ha riscosso grande successo tra giocatori e addetti ai lavori, che hanno gradito particolarmente la spettacolarità del percorso. Quest’anno la magia si ripeterà, inaugurando un mese di maggio decisivo per il Golf Italiano, perché il 31 sarà la ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : tutti gli italiani in gara ad Agrigento. Matteo Manassero guida un folto gruppo : Maggio sarà un mese decisivo per il Golf italiano. Lo European Tour, infatti, farà tappa due volte nel nostro paese e la prima di queste sarà in questo weekend: al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, andrà in scena il Rocco Forte Sicilian Open. Un appuntamento importante non solo per gli appassionati italiani, che avranno modo di vedere da vicino il meglio del Golf europeo, ma anche per i giocatori: la colonia azzurra ad ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : il percorso e le 18 buche di Agrigento ai raggi X : Si rinnova l’appuntamento con il Rocco Forte Sicilian Open, prima tappa italiana del circuito dell’European Tour 2018 giunta alla sua terza edizione. Il torneo, che prevede un montepremi da 1 milione di euro, si svolgerà tra giovedì 10 e domenica 13 maggio nella splendida cornice del Verdura Resort a breve distanza da Sciaccia, in provincia di Agrigento, all’interno di una valle di uliveti situata sulla costa sud-occidentale ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open Agrigento 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il gioco comincerà al mattino , gli orari verranno comunicati soltanto il giorno precedente, e le fasi salienti di ogni giornata verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su ...

