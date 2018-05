Globi d' Oro 2018 | tutte le candidature della nuova edizione

diregiovani

: “Così in Terra”, il corto girato ad Acquasanta e Roccafluvione in lizza per i Globi d’Oro - picenooggi : “Così in Terra”, il corto girato ad Acquasanta e Roccafluvione in lizza per i Globi d’Oro - mixborghi : RT @FilmFilmFilmF: Globi d'Oro 2018: annunciate le cinquine, premio alla carriera a Gianni Amelio - FilmFilmFilmF : Globi d'Oro 2018: annunciate le cinquine, premio alla carriera a Gianni Amelio -

(Di lunedì 28 maggio 2018) ... Antonio Piazza 'The Place' " Paolo Genovese, Isabella Aguilar MIGLIORE ATTRICE 'Amori che non sanno stare al mondo' Lucia Mascino 'Come un gatto in tangenziale' Paola Cortellesi 'Figlia mia' ...