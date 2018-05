Gli iscritti di Podemos con un referendum hanno dato ragione a Pablo Iglesias e Irene

WhatsApp - nuove truffe mettono in pericolo Gli iscritti Video : WhatsApp, è ancora oggi considerato come il servizio di chat istantanea [Video] più diffuso al mondo. Quanto detto vale nonostante la crescente concorrenza di temibili avversari come Telegram e Facebook Messenger. Da questo punto di vista, l'applicazione pare non temere rivali sia su smartphone Android che sugli iPhone di Apple aventi a bordo il sistema operativo iOS. Com'è ovvio che sia, ad un successo di questa portata corrispondono ...

Cynthia Nixon vuole sfidare Cuomo ma ha solo il 5% deGli iscritti dalla sua parte : Pensava di avere un consenso più alto , almeno il 25%, , ma gli iscritti democratici che si sono dichiarati dalla sua parte sono appena il 5%. L'attrice Cynthia Nixon , nota per aver interpretato ...

M5s - "Grillo consegni elenco iscritti"/ Tribunale Genova - battaGlia legale su simbolo e nome : M5s, "Grillo consegni elenco iscritti", così il Tribunale di Genova ha intimato all'ex leader pentastellato: primo round della battaglia legale su simbolo e nome(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:30:00 GMT)

Tribunale Genova : "Grillo consegni elenco deGli iscritti M5S" : Guai in vista per Beppe Grillo: deve consegnare al curatore nominato dal Tribunale di Genova l"elenco dei partecipanti alla prima associazione M5S del 2009. Ha trenta giorni di tempo per farlo. In caso contrario verrà sanzionato con 3mila euro per ogni giorno di ritardo.Il Tribunale ha accolto, in parte, il reclamo presentato dal curatore nominato dopo il ricorso presentato da alcune persone che avevano aderito al M5S dalla prima ora, assistiti ...

Governo - semaforo verde daGli iscritti M5S all'accordo con la Lega : il Contratto c'è - il Premier - ancora - no : Ma è soprattutto l'economia che inquieta, su cui gravano "i dubbi più seri", dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. "Il costo di queste ...

Governo - semaforo verde daGli iscritti M5S all'accordo con la Lega : il Contratto c'è - il Premier - ancora - no : E' soprattutto l'economia che inquieta, su cui gravano "i dubbi più seri" , dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. "Il costo di queste ...

Governo M5S-Lega - il 94% deGli iscritti al Movimento ha votato sì al contratto : L'annuncio è arrivato intorno alle 20.30, mezz'ora dopo la chiusura delle votazioni sulla piattaforma Rousseau. 'Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto , ma in italiano si dice '...

Lega-M5s - voto su Rousseau. Di Maio 'Più del 94 deGli iscritti ha detto sì'. Scontro Berlusconi-Salvini : Di segno diverso la critica di Pasquale Tridico , docente di economia a Roma tre, che era stato indicato da Di Maio come ministro del Welfare in caso di vittoria alle elezioni del 4 marzo: 'Sul ...

Governo - Di Maio : “Sul contratto un plebiscito deGli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” : Il 94% degli iscritti del Movimento 5 stelle ha detto sì al contratto di Governo con la Lega. Dopo i risultati il capo politico, Luigi Di Maio, ha commentato così: “È stato un plebiscito. Ora puntiamo a ristabilire i diritti sociali che la sinistra ha distrutto in questi anni”. L'articolo Governo, Di Maio: “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” proviene da Il ...

Gli iscritti M5s votano il contratto. Risultato scontato. Da domani voto nei gazebo leghisti : Resta il comitato di conciliazione per dirimere i conflitti tra le due forze politche, confermate le due aliquote della flat tax e il reddito di cittadinanza, parole più morbide sull'Ue -

Governo - Di Maio : “Tutti i nostri punti entrati nel contratto per esecutivo. Se Gli iscritti danno la conferma - lo firmerò” : “Ho appena votato su Rousseau. Se gli iscritti del Movimento 5 stelle decideranno per il sì, io firmerò il contratto di Governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook nel giorno dell’apertura della piattaforma Rousseau per il voto degli iscritti grillini al programma siglato da Lega e M5s. “È una grande occasione” ha concluso Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: ...

Ecco il contratto di governo di Salvini e Di Maio. Al via il voto on line deGli iscritti al M5S : Trenta punti, 57 pagine, in copertina la dicitura «contratto per il governo del cambiamento» con sotto il logo del M5S e quello della Lega. Così si presenta la versione definitiva del programma condiviso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti . Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni molto intensi...

Contratto M5S-Lega - via al voto online tra Gli iscritti pentastellati. Di Maio : «È la strada giusta» : Gli iscritti M5s votano sul Contratto di governo tra il Movimento e Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, è cominciato alle 10 e proseguirà fino alle 20 di oggi. Dopo...

Contratto di governo - al via il voto online per Gli iscritti M5s - : Sulla piattaforma Rousseau gli elettori del Movimento potranno esprimersi fino alle 20 sul programma comune con la Lega. Nel weekend il testo sarà sottoposto anche ai militanti leghisti nei gazebo del ...