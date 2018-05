Gli azzurri tornano in campo | i pronostici di William Hill per Italia-Arabia Saudita

Canoa slalom - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 10 Gli azzurri in gara a Praga : Saranno 10 gli italiani in gara a Praga, in Repubblica Ceca, agli Europei Senior di Canoa slalom, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Nessun equipaggio azzurro in gara nella nella canadese biposto: andiamo a scoprire chi difenderà il tricolore nelle altre quattro specialità. Nel K1 maschile l’Italia può schierare la prima delle punte di diamante di questa spedizione: Giovanni De Gennaro (C.S. Carabinieri) ha chiuso al settimo posto in ...

Calcio - oggi Italia-Arabia Saudita (28 maggio). Calendario - programma - orario d’inizio e tv : come vedere l’amichevole deGli azzurri : oggi lunedì 28 maggio si gioca Italia-Arabia Saudita, amichevole internazionale in programma a San Gallo (Svizzera). Prima uscita per il nuovo CT Roberto Mancini che siederà sulla panchina azzurra e cercherà di risollevarci dai bassifondi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’allenatore marchigiano dovrà dare una nuova fisionomia a questa Nazionale, ridare entusiasmo, riavvicinare il pubblico e creare un gruppo che possa fare ...

Giro d’Italia 2018 - il bilancio deGli azzurri. Pozzovivo il miGliore - manca il ricambio per i Grandi Giri : Quello che si è appena concluso è stato uno dei Giri d’Italia peggiori per i nostri colori. Per la sesta volta nella storia, nessun corridore del Bel Paese è riuscito a salire sul podio nella corsa a tappe di casa (1972, 1987, 1988, 1995, 2012 i precedenti). A livello di piazzamenti si tratta addirittura dell’edizione peggiore di tutti i tempi: Domenico Pozzovivo quinto, Davide Formolo decimo. A pesare su un bilancio sostanzialmente ...

Volley - Nations League 2018 : secondo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Canada - Iran - Argentina : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il fantastico tris di vittorie infilato a Kraljevo, l’Italia si trasferisce a San Juan (Argentina) per la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono scatenati contro la Germania, hanno firmato l’impresa contro il Brasile e hanno zittito la Serbia: doveva essere un weekend difficilissimo e invece si è rivelato trionfale. La nostra Nazionale si affaccia dunque con elevato ottimismo al secondo fine ...

Gli azzurri non si fermano : ... anche se la formazione tricolore è solo all'inizio di un lungo percorso che la porterà in giro per il mondo per un totale di cinque settimane. Dopo aver avuto ragione della Germania e del Brasile l'...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Serbia 3-0 - le pagelle deGli azzurri. Zaytsev e Juantorena - notte stellare. Randazzo tutto cuore : L’Italia ha sconfitto la Serbia con un roboante 3-0 nella terza giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva nella neonata competizione internazionale. Gli azzurri continuano a incantare e fanno sognare i tifosi anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo. IVAN Zaytsev: 8. Chiude un weekend con i fiocchi ...

LIVE Italia-Serbia - Nations League Volley 2018 in DIRETTA : 3-0 - dominio totale deGli azzurri! Terza vittoria consecutiva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo gli azzurri sfideranno i padroni di casa nell’ultimo incontro del trittico nei Balcani: la nostra Nazionale, dopo il successo sulla Germania e l’impresa contro il Brasile, va a caccia della Terza vittoria consecutiva ma di fronte si troverà una formazione di assoluto spessore tecnico che cercherà di ...

Nazionale - Gli azzurri scelgono i numeri di maglia per le tre amichevoli : la 10 la prende Insigne : In vista delle tre amichevoli in programma contro Arabia Saudita, Francia e Olanda, gli azzurri hanno scelto i numeri di maglia Lorenzo Insigne con la 10, Mario Balotelli invece con la 9. Gli azzurri hanno scelto i numeri di maglia per le tre amichevoli che aspettano la prima Italia di Roberto Mancini, al debutto domani contro l’Arabia Saudita a San Gallo. Bonucci e compagni saranno chiamati poi ad affrontare la Francia e l’Olanda, ...

VIDEO Volley - Italia-Brasile 3-2 : Gli highlights dell’impresa! Azzurri scatenati - i Campioni Olimpici si arrendono : Una fantasmagorica Italia ha regalato una giornata indimenticabile a tutti gli appassionati di pallavolo: a Kraljewo (Serbia) gli Azzurri hanno sconfitto il Brasile per 3-2 nella seconda giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno compiuto un’impresa contro i Campioni Olimpici. Riviviamo le gesta della nostra Nazionale nel VIDEO con gli higlights della partita. (foto ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile 3-2 - le pagelle deGli azzurri. Guerriero Zaytsev - Giannelli mani di fata - Juantorena magico : L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-2 nella Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) gli azzurri hanno compiuto un’impresa contro i Campioni Olimpici e si sono regalati una giornata magica. Di seguito le pagelle degli azzurri. IVAN Zaytsev: 9. Semplicemente stratosferico, demoniaco, trascinante, dominante. Una partita degna di uno dei migliori giocatori al mondo: non vedeva l’ora di tornare a ...

LIVE Italia-Brasile - Nations League Volley in DIRETTA : 3-2. Gli azzurri giocano il tie break perfetto!!! - 18-25 - 25-19 - 25-21 - 24-26 - 15-8 - : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

Canottaggio - Europei Junior Gravelines 2018 : Gli azzurri brillano nelle eliminatorie - sette equipaggi già in finale : Si sono aperti oggi a Gravelines (Francia) gli Europei Junior di Canottaggio. Nella prima giornata di gare si sono svolte le eliminatorie, mentre domani ci saranno le semifinali e le finali che assegneranno le medaglie. L’Italia resta in corsa con dodici equipaggi, l’unico eliminato è stato il due senza femminile di Nadine Agyemang-Heard e Arianna Passini, che chiudono al terzo posto i ripescaggi e sono quindi fuori. Quattro barche accedono ...

LIVE Italia-Brasile - Nations League Volley in DIRETTA : la sfida infinita - Gli azzurri contro il tabù verdeoro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) andrà in scena la partita delle partita, la grande Classica della pallavolo moderna, la sfida totale tra due super potenze di questo sport che si troveranno di fronte a due anni di distanza dalla Finale delle Olimpiadi di Rio 2016. Gli azzurri meditano vendetta contro i verdeoro, i ragazzi di Chicco Blengini ...