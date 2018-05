Gli alpini di Monza e Brianza a Villasanta per l' adunata provinciale - FOTO

Trento - Gli alpini ci ripensano : “Solidarietà a vittime di molestie” - attiviste : “Abbiamo vinto” : Per le militanti di "Non una di meno - Trento" sicuramente è una vittoria. Dall'Associazione nazionale Alpini arriva l'ammissione: alcuni episodi di molestie si sono effettivamente verificati alla festa di Trento. In un primo momento l'Ana aveva invece minacciato querele.Continua a leggere

Aosta - alpinista precipita per 400 metri e muore : la tragedia sotto Gli occhi della fiGlia : La vittima, un uomo di 61 anni di Como, è precipitata per alcune centinaia di metri. L'incidente si è verificato a circa tremila metri di quota. Ad assistere alla scena e a dare subito l'allarme è stata la figlia che scalava insieme a lui. Secondo quanto riferito ai soccorritori, padre e figlia avevano scalato la parete nel corso della notte.Continua a leggere

Terremoto : a Visso inaugurati stalla e fienile realizzati daGli alpini : A Visso questa mattina vi è stato il taglio del nastro di una nuova stalla e di un nuovo fienile costruiti a tempo di record dall’Associazione nazionale alpini (Ana) delle sezioni di Lecco, Monza, Como e Valtellina, di proprietà dei coniugi Sabatini. Il sindaco Giuliano Pazzaglini ha fatto gli onori di casa accogliendo, durante la cerimonia, il presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, arrivato con il labaro e tante delegazioni di ...

Incidente sulla Grivola : alpinista muore - allarme lanciato dalla fiGlia : Tragedia in montagna. Un alpinista è morto sabato mattina sulla Grivola, una cima che arriva a 3.969 metri, collocata tra

Molestie contro le donne - cosa è successo a Trento all’adunata deGli Alpini : Durante la 91esima adunata nazionale degli Alpini, durante la parata militare, alcune donne hanno ricevuto Molestie e insulti sessisti da parte dei partecipanti. L'Associazione "Non una di meno" ha denunciato l'accaduto pubblicando le testimonianze in forma anonima. Ma adesso l'Associazione Nazionale Alpini minaccia querele: "Qualcuno vuole montare uno scandalo e infangare i nostri volontari, sono già pronte denunce e querele".Continua a leggere

Il degrado diventa festa - basta che ci siano Gli Alpini : Prima di iniziare questa riflessione concedetemi un preambolo: non sono antimilitarista, anzi, potrei quasi dire che alcune armi mi affascinano, non frequento centri sociali, ci sarò stato forse una volta al liceo, probabilmente per vedere se c’era una che mi piaceva, non sono dunque la classica “zecca di sinistra” che il luogo comune vuole sporca, amica degli spacciatori, buonista coi criminali e contrapposta alle forze dell’ordine e alle brave ...

Mattarella all'Adunata nazionale deGli Alpini : Si è tenuto stamattina a Trento l'omaggio a militari caduti in guerra da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 91esima Adunata nazionale degli Alpini. Il Capo dello Stato ha deposto delle corone di fiori per i caduti nella prima guerra mondiale, sia di parte italiana sia di parte austro-ungarica.Mattarella ha deposto una corona di fiori ai piedi del Mausoleo Cesare Battisti (patriota e irredentista) mentre ...

Trento - 91esima adunata nazionale deGli alpini. Calda accoGlienza per Mattarella 'Presidente - pensaci tu ' : Era dal 1998 che un capo dello Stato non si recava all'annuale adunata nazionale degli alpini. Anche per questo motivo Sergio Mattarella è stato accolto calorosamente oggi a Trento alla sfilata di ...

Adunata deGli alpini a Trento - bagno di folla per Mattarella : bagno di folla per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che insieme alla ministra della Difesa Pinotti e alla presidente del Senato Casellati ha assistito a Trento alla sfilata di ...

A Trento la 91esima Adunata nazionale deGli alpini. FOTO : A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. FOTO Nel centenario della fine della Grande Guerra, la festa delle penne nere è culminata con la tradizionale sfilata. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era dal 1998 che un inquilino del Quirinale non si recava all'evento Parole ...

Adunata Alpini - Trento : sfilata interrotta per la resa deGli onori a Mattarella : La sfilata della 91ª Adunata nazionale degli Alpini a Trento è stata interrotta poco fa per attendere l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la resa degli onori. Il Capo dello Stato ha fatto il suo ingresso nell’area della sfilata per salire sulla tribuna d’onore accompagnato dal ministro della difesa e dal capo di stato maggiore della Difesa. Gli onori al Presidente sono proseguiti con il passaggio ...

Anarchici in ritirata : con Gli alpini a Trento trionfano i tricolori : Le avanguardie rivoluzionarie sono tornate in retroguardia, i muri delle strade principali di Trento sono puliti da scritte come 'alpini assassini' oppure 'una faccia da fiumi di vino, un cappello da ...

Trento - 91esima adunata deGli alpini : 9.48 Iniziata la sfilata della 91esima adunata nazionale degli alpini, a Trento, che si conclude oggi. Tra gli appuntamenti ufficiali, la deposizione di tre corone da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al mausoleo di Cesare Battisti e ai caduti italiani e austroungarici.

La zattera deGli alpini si schianta dopo 300 metri : recuperati sani e salvi