Giro d' Italia | un bilancio per i corridori italiani

Giro d’Italia – I ciclisti in coro a Roma tra paure e polemiche : “nessuno ha visto il circuito! Non volevamo rischiare la vita” : Il commento dei ciclisti del Giro d’Italia 101 sulle condizioni del circuito di Roma nell’ultima tappa disputata ieri nella Capitale Un’ultima tappa, quella del Giro d’Italia 101, dove a farla da padrona sono state le polemiche. Gli organizzatori della corsa rosa sono stati costretti ad appoggiare le richieste dei corridori, che minacciavano di fermare la corsa. David Lappartien (QUI le sue parole) si è scagliato contro i ...

Giro d’Italia – Polemiche a Roma - Lappartient punta il dito contro i ciclisti : “il loro comportamento è una barzelletta” : David Lappartient non accetta l’atteggiamento dei ciclisti durante l’ultima tappa del Giro d’Italia 101 a Roma Grande festa ieri a Roma per l’ultima tappe del Giro d’Italia 101. I corridori hanno sfilato nella Capitale, ma non sono mancate le Polemiche. I ciclisti infatti si sono lamentati, durante la tappa di ieri, per le condizioni del circuito sul quale correvano. Se molti corridori si sono ...

Giro d’Italia arriva a Roma - Viviani : “Il manto stradale? Polemica che non esiste. La gara c’è stata” : “La gara è stata fatta, ci siamo divertiti. Il manto stradale? E’ una Polemica che non esiste, c’è stata gara e la volata l’avete vista. Non penso che si vinceva o si perdeva il Giro. Se guardate tutti i grandi giri l’ultimo giorno si va tranquilli, ci sono sempre delle volate e la battaglia l’avete vista”: così Elia Viviani al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, neutralizzata su ...

Giro d’Italia – La soddisfazione del Presidente Di Rocco : “ha lanciato un messaggio che è come un file-rouge” : Tutta la soddisfazione del Presidente Renato Di Rocco al termine della 101ª edizione del Giro d’Italia Si è concluso ieri, con la passerella finale di Roma, la 101ª edizione del Giro d’Italia. Chris Froome ha sfilato, tra le polemiche, nella Capitale, entrando nella storia per essere il primo britannico ad alzare al cielo il trofeo senza fine. Grande soddisfazione, nella Federazione Italiana Ciclismo, per questa edizione del Giro ...

Giro d’Italia 2018 - il bilancio degli azzurri. Pozzovivo il migliore - manca il ricambio per i Grandi Giri : Quello che si è appena concluso è stato uno dei Giri d’Italia peggiori per i nostri colori. Per la sesta volta nella storia, nessun corridore del Bel Paese è riuscito a salire sul podio nella corsa a tappe di casa (1972, 1987, 1988, 1995, 2012 i precedenti). A livello di piazzamenti si tratta addirittura dell’edizione peggiore di tutti i tempi: Domenico Pozzovivo quinto, Davide Formolo decimo. A pesare su un bilancio sostanzialmente ...

Giro d’Italia 2018 - i prossimi obiettivi di Fabio Aru. Vuelta e Mondiali in programma - ma c’è la tentazione Tour… : Doveva essere il protagonista assoluto per il Bel Paese nell’edizione numero 101 del Giro d’Italia, invece Fabio Aru, dopo pochi giorni di gara, ha subito fatto capire di aver sbagliato completamente la preparazione all’appuntamento più importante dell’anno. Il sardo, dopo aver stupito tutti nella prima settimana del Tour de France 2017, non ha più trovato il colpo di pedale giusto per giocarsela alla pari con tutti gli ...

Giro d’Italia - giallo su una frase degli organizzatori : “Asfalto di Roma? Ciclisti abituati a correre in condizioni peggiori” : “L’asfalto di Roma? I Ciclisti sono abituati a correre in condizioni peggiori”. La frase, riportata a IlFattoQuotidiano.it dal presidente della Commissione capitolina Sport, Angelo Diario, sarebbe stata pronunciata dagli organizzatori del Giro d’Italia durante l’ultimo sopralluogo sul tracciato dell’ultima tappa della corsa rosa a Roma, avvenuto lunedì 21 maggio. Un’affermazione che ora rischia di diventare un vero e proprio giallo. Già, perché ...

Roma - Giro d'Italia chiuso per buche : l'imbarazzo del Campidoglio e quei rattoppi all'ultimo minuto : Il via alla tappa Romana del Giro è arrivato alle 16, fino alle 14 gli operai ingaggiati dal Campidoglio erano a spasso per il tracciato a rattoppare buche e dossi col bitume fresco. Lavori ...

Giro d’Italia - ecco i motivi del ritiro di Thibaut Pinot Video : Il sogno del podio al Giro d’Italia [Video] è sfumato ad una tappa dalla fine per Thibaut Pinot. Il corridore francese della Groupama FDJ era riuscito a risollevarsi nel tappone di Jafferau in cui si era issato sul terzo gradino della classifica generale. All’indomani però Pinot è crollato verticalmente, svuotato da ogni energia, arrivando al traguardo dell’ultima tappa di montagna a Cervinia con oltre 40 minuti di distacco. Il suo Giro d’Italia ...

Giro d’Italia : per Froome accuse dai corridori e proteste dei tifosi Video : Al Giro d’Italia è il giorno della celebrazione di Chris Froome [Video] e dell’impresa leggendaria con cui ha ribaltato la corsa e conquistato la sua prima maglia rosa. Non tutti però hanno apprezzato le emozioni regalate dal campione del Team Sky con la sua splendida cavalcata solitaria iniziata sul Colle delle Finestre. Da colleghi e spettatori non sono mancate accuse ed insinuazioni anche pesanti, sempre ricordando che Froome sta aspettando ...

Giro d’Italia 2018 - non solo l’impresa di Froome : nella dignità di Chaves - Yates e Pinot l’essenza dello sport - quando la sconfitta è comunque un successo : Giro d’Italia 2018, altro che “sconfitta”: Esteban Chaves, Simon Yates e Thibaut Pinot concludono la corsa rosa con una sconfitta che è comunque un successo Il Giro d’Italia 2018 verrà sempre ricordato certamente per la grande impresa di Chris Froome che ha conquistato la maglia rosa nella tappa di Bardonecchia con un’azione leggendaria, attaccando da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo ...

Giro d'Italia - Froome : 'La strada era pericolosa - ho dovuto farmi sentire' : Resta un momento di sport ad altissimo livello per migliaia di cittadini, appassionati, turisti, che hanno assistito alla gara in una cornice unica al mondo'.

Giro d’Italia – Pinot ha lasciato l’ospedale : ecco cosa è stato diagnosticato al francese : Pinot può finalmente tornare a casa: il francese della Groupama deve osservare un periodo di assoluto riposo, ecco perchè Thibaut Pinot ha finalmente lasciato l’ospedale dove è stato ricoverato al termine della tappa di ieri, con arrivo a Cervinia, del Giro d’Italia 101. Il francese della Groupama è arrivato sfatto al traguardo della 20ª frazione della corsa rosa, mettendo tutto se stesso per riuscire a portarla a termine, ma è stato ...

Giro d'Italia - Froome trionfa. Ultimo sprint Bennett : Arrivando in parata ai Fori Imperiali di Roma al fianco dei suoi compagni di squadre del Team Sky Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France, ha vinto per la prima volta nella sua ...