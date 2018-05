Giro d’Italia - Tom Dumoulin : 'Non mi piacerebbe vincere in questo modo' Video : Un anno dopo la sua prima vittoria in un grande Giro, Tom Dumoulin ha confermato di essere nell’elite del Ciclismo mondiale ma senza riuscire a bissare quel successo. Il campione olandese è sembrato avere il Giro d'Italia [Video] in mano quando Simon Yates è crollato sul Colle delle Finestre, ma si è dovuto inchinare alla prova di forza di Chris Froome, protagonista di una fuga solitaria da storia del ciclismo. Dumoulin ha comunque archiviato il ...

Più che a Roma - l'ultima tappa del Giro d'Italia sembrava corsa nella Ddr : Roma . Quando nel 2000 il tedesco Steffen Wesemann concluse tra lo stupore generale al nono posto la sua prima Parigi-Roubaix, dopo aver preso un sacco di vento in faccia per proteggere il suo ...

Più che a Roma - l’ultima tappa del Giro d'Italia sembrava corsa nella Ddr : Roma. Quando nel 2000 il tedesco Steffen Wesemann concluse tra lo stupore generale al nono posto la sua prima Parigi-Roubaix, dopo aver preso un sacco di vento in faccia per proteggere il suo capitano Erik Zabel, gli chiesero dove avesse imparato ad andare così forte sulle pietre. Lui rispose: “Sono

Giro d’Italia 2018 : il pagellone. Chris Froome nella storia! Elia Viviani e Sam Bennet - che sfida! Aru bocciato : Tante salite, ma non solo: discese, volate, cronometro. Un Giro d’Italia 2018 davvero spettacolare: ad aggiudicarsi l’edizione numero 101 della Corsa Rosa è stato un maestoso Chris Froome con un’impresa d’altri tempi. Il britannico del Team Sky entra nella storia con la magnifica tripla corona ed una tripletta consecutiva (con Tour e Vuelta) che non si vedeva da decenni. Tanti i protagonisti della corsa a tappe italiana: ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Vincere il Giro d’Italia per la squalifica di Froome? Non mi piace. Forse andrò al Tour…” : Tom Dumoulin non è riuscito a conquistare il secondo Giro d’Italia consecutivo. L’olandese si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Chris Froome, la maglia rosa gli è sfuggita per appena 46” ma deve ricordare che lo scorso anno si impose solo per 31 secondi nei confronti di Nairo Quintana. La Farfalla di Maastricht non attende però la sentenza sul caso salbutamolo che potrebbe portare a una squalifica di Chris ...

Il Giro d'Italia in 80 buche. Siamo saliti in sella per testare la tappa "groviera" di Roma : L'ultima tappa del Giro d'Italia l'hanno vinta le buche. Disseminate un po' lungo tutto il percorso di 11,5 km, nascoste alla bene e meglio dai rattoppi disposti dal comune di Roma all'ultimo minuto, hanno costretto i corridori a richiedere la "neutralizzazione della tappa" per motivi di sicurezza. Tanto che i giri lungo il circuito, da 10 previsti, sono dovuti diventare 3. Ma le condizioni dell'asfalto erano davvero così impraticabili? ...

Roma - blitz pro Palestina al Giro d'Italia. Tre gli arresti : Roma, 28 mag. , askanews, Tre persone arrestate e due denunciate, per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale a manifestazione non preavvisata e radunata sediziosa nonché, per una di ...

Giro d’Italia – La clamorosa frecciata di Nibali ai corridori che hanno protestato a Roma : Vincenzo Nibali risponde a Betancur dopo le critiche agli organizzatori del Giro d’Italia 101 per le condizioni del circuito di Roma Si è conclusa ieri la 101ª edizione del Giro d’Italia. La festa rosa si è chiusa con qualche polemica di troppo dovuta alle condizioni del circuito di Roma, reputate rischiose dai ciclisti. A colpire in particolar modo, oltre le richieste di Viviani e Froome agli organizzatori della tappa, è stata la ...

Giro d’Italia – Dumoulin - il 2° posto e una possibile squalifica a Froome : “non mi piacerebbe vincere così” : Tom Dumoulin ammette che non sarebbe contento di vincere a tavolino nel caso in cui Chris Froome dovesse essere squalificato dal Giro d’Italia 101 Secondo classificato, Tom Dumoulin non è riuscito a ripetersi al Giro d’Italia dopo la vittoria dello scorso anno, nell’edizione del Centenario. L’olandese della Sunweb si è dovuto togliere il cappello davanti ad un eccellente Chris Froome, entrato nella storia per essere il ...

Giro d'Italia - un bilancio per i corridori italiani : Si è da poco concluso il Giro d'Italia edizione 2018, ed è quindi il momento opportuno per una valutazione delle prestazioni dei principali corridori italiani che hanno preso parte alla corsa rosa. Per quanto riguarda le posizioni nella classifica generale finale, nei primi dieci abbiamo Domenico Pozzovivo, quinto a 8'03'' dal vincitore Chris Froome, e Davide Formolo, decimo con un ritardo di 15'16''; seguono, nelle prime cinquanta posizioni, ...

Giro d’Italia – I ciclisti in coro a Roma tra paure e polemiche : “nessuno ha visto il circuito! Non volevamo rischiare la vita” : Il commento dei ciclisti del Giro d’Italia 101 sulle condizioni del circuito di Roma nell’ultima tappa disputata ieri nella Capitale Un’ultima tappa, quella del Giro d’Italia 101, dove a farla da padrona sono state le polemiche. Gli organizzatori della corsa rosa sono stati costretti ad appoggiare le richieste dei corridori, che minacciavano di fermare la corsa. David Lappartien (QUI le sue parole) si è scagliato contro i ...