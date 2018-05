Giro d’Italia – I ciclisti in coro a Roma tra paure e polemiche | “nessuno ha visto il

Giro d’Italia – Polemiche a Roma - Lappartient punta il dito contro i ciclisti : “il loro comportamento è una barzelletta” : David Lappartient non accetta l’atteggiamento dei ciclisti durante l’ultima tappa del Giro d’Italia 101 a Roma Grande festa ieri a Roma per l’ultima tappe del Giro d’Italia 101. I corridori hanno sfilato nella Capitale, ma non sono mancate le Polemiche. I ciclisti infatti si sono lamentati, durante la tappa di ieri, per le condizioni del circuito sul quale correvano. Se molti corridori si sono ...

Giro d’Italia arriva a Roma - Viviani : “Il manto stradale? Polemica che non esiste. La gara c’è stata” : “La gara è stata fatta, ci siamo divertiti. Il manto stradale? E’ una Polemica che non esiste, c’è stata gara e la volata l’avete vista. Non penso che si vinceva o si perdeva il Giro. Se guardate tutti i grandi giri l’ultimo giorno si va tranquilli, ci sono sempre delle volate e la battaglia l’avete vista”: così Elia Viviani al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, neutralizzata su ...

Giro d’Italia – La soddisfazione del Presidente Di Rocco : “ha lanciato un messaggio che è come un file-rouge” : Tutta la soddisfazione del Presidente Renato Di Rocco al termine della 101ª edizione del Giro d’Italia Si è concluso ieri, con la passerella finale di Roma, la 101ª edizione del Giro d’Italia. Chris Froome ha sfilato, tra le polemiche, nella Capitale, entrando nella storia per essere il primo britannico ad alzare al cielo il trofeo senza fine. Grande soddisfazione, nella Federazione Italiana Ciclismo, per questa edizione del Giro ...

Giro d’Italia 2018 - il bilancio degli azzurri. Pozzovivo il migliore - manca il ricambio per i Grandi Giri : Quello che si è appena concluso è stato uno dei Giri d’Italia peggiori per i nostri colori. Per la sesta volta nella storia, nessun corridore del Bel Paese è riuscito a salire sul podio nella corsa a tappe di casa (1972, 1987, 1988, 1995, 2012 i precedenti). A livello di piazzamenti si tratta addirittura dell’edizione peggiore di tutti i tempi: Domenico Pozzovivo quinto, Davide Formolo decimo. A pesare su un bilancio sostanzialmente ...

Giro d’Italia 2018 - i prossimi obiettivi di Fabio Aru. Vuelta e Mondiali in programma - ma c’è la tentazione Tour… : Doveva essere il protagonista assoluto per il Bel Paese nell’edizione numero 101 del Giro d’Italia, invece Fabio Aru, dopo pochi giorni di gara, ha subito fatto capire di aver sbagliato completamente la preparazione all’appuntamento più importante dell’anno. Il sardo, dopo aver stupito tutti nella prima settimana del Tour de France 2017, non ha più trovato il colpo di pedale giusto per giocarsela alla pari con tutti gli ...

Giro d’Italia - giallo su una frase degli organizzatori : “Asfalto di Roma? Ciclisti abituati a correre in condizioni peggiori” : “L’asfalto di Roma? I Ciclisti sono abituati a correre in condizioni peggiori”. La frase, riportata a IlFattoQuotidiano.it dal presidente della Commissione capitolina Sport, Angelo Diario, sarebbe stata pronunciata dagli organizzatori del Giro d’Italia durante l’ultimo sopralluogo sul tracciato dell’ultima tappa della corsa rosa a Roma, avvenuto lunedì 21 maggio. Un’affermazione che ora rischia di diventare un vero e proprio giallo. Già, perché ...

Giro d’Italia 2018 - non solo l’impresa di Froome : nella dignità di Chaves - Yates e Pinot l’essenza dello sport - quando la sconfitta è comunque un successo : Giro d’Italia 2018, altro che “sconfitta”: Esteban Chaves, Simon Yates e Thibaut Pinot concludono la corsa rosa con una sconfitta che è comunque un successo Il Giro d’Italia 2018 verrà sempre ricordato certamente per la grande impresa di Chris Froome che ha conquistato la maglia rosa nella tappa di Bardonecchia con un’azione leggendaria, attaccando da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo ...

Giro d’Italia – Pinot ha lasciato l’ospedale : ecco cosa è stato diagnosticato al francese : Pinot può finalmente tornare a casa: il francese della Groupama deve osservare un periodo di assoluto riposo, ecco perchè Thibaut Pinot ha finalmente lasciato l’ospedale dove è stato ricoverato al termine della tappa di ieri, con arrivo a Cervinia, del Giro d’Italia 101. Il francese della Groupama è arrivato sfatto al traguardo della 20ª frazione della corsa rosa, mettendo tutto se stesso per riuscire a portarla a termine, ma è stato ...

Tappa accorciata per la fine del Giro d’Italia : ciclisti contro le buche di Roma : Cala il sipario sul Giro d'Italia. Un Giro da cartolina. Purtroppo macchiato da un finale rocambolesco da commedia all'italiana. Le buche di Roma, ultima Tappa della corsa rosa, si...

Giro d’Italia – Elia Viviani felice nonostante il 2° posto a Roma : “l’obiettivo era mantenere la maglia ciclamino - a Bennett dico che…” : Al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, Elia Viviani è apparso contento per la difesa della maglia ciclamino nonostante il secondo posto ottenuto a Roma, dietro Sam Bennett Il Giro d’Italia 2018 si è concluso con l’ultima tappa, quella di Roma, nella quale è stato Sam Bennett a trionfare. Secondo posto per Elia Viviani, battuto nella voltata finale dal ciclista irlandese. Viviani però è riuscito a mantenere la ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non ci credo - questo è il sogno di ogni corridore. Voglio tornare” : Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018 e diventa così il primo corridore britannico della storia a conquistare la Corsa Rosa. Il capitano del Team Sky ha fatto sua questa 101ma edizione grazie ad una grande impresa nella diciannovesima tappa, con un attacco solitario a 80 km dal traguardo sul Colle delle Finestre, che ha ribaltato la classifica generale. Sul traguardo di Roma ha potuto quindi festeggiare insieme ai compagni di squadra e ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Orgoglioso del secondo posto - non sempre si vince. Tornerò” : Tom Dumoulin ha chiuso al secondo posto la classifica generale, cedendo il passo a Chris Froome per appena 46″, non riuscendo così a bissare la vittoria ottenuta lo scorso anno. Il capitano del Team Sunweb ha detto ai microfoni Rai: “Sono felice ed orgoglioso del mio secondo posto, a volte si vince, altre, come quest’anno no. Sono contento del lavoro fatto con la squadra, tornerò al Giro“. Clicca qui per mettere “Mi ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Manca la ciliegina sulla torta - festeggeremo la maglia ciclamino” : Ad Elia Viviani non è riuscito il pokerissimo sulle strade del Giro d’Italia: il ciclista della Quick-Step Floors è stato battuto a Roma dall’irlandese Sam Bennett, ma ha portato a casa la maglia ciclamino, vincendo la classifica a punti. Il velocista italiano ha dichiarato alla Rai: “Manca la ciliegina sulla torta. Sono partito ai 200 metri ma, come a Praia, Bennett mi ha saltato. Gran lavoro oggi della squadra, festeggeremo ...

Giro d’Italia 2018 - Sam Bennett : “Gran lavoro della squadra. Guarderò ad altri obiettivi in carriera” : Sam Bennett ha vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia: l’irlandese della BORA-hansgrohe, che non aveva mai vinto una tappa in un GT, ha primeggiato in tre frazioni in questa edizione della corsa italiana. Come al solito, il vincitore si è fermato ai microfoni della Rai per raccontare le sue emozioni. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, l’irlandese: “Sono molto felice, la squadra oggi è stata incredibile, ha ...