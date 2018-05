Giro d’Italia | ecco i motivi del ritiro di Thibaut Pinot

Giro d’Italia : per Froome accuse dai corridori e proteste dei tifosi Video : Al Giro d’Italia è il giorno della celebrazione di Chris Froome [Video] e dell’impresa leggendaria con cui ha ribaltato la corsa e conquistato la sua prima maglia rosa. Non tutti però hanno apprezzato le emozioni regalate dal campione del Team Sky con la sua splendida cavalcata solitaria iniziata sul Colle delle Finestre. Da colleghi e spettatori non sono mancate accuse ed insinuazioni anche pesanti, sempre ricordando che Froome sta aspettando ...

Giro d’Italia - Chris Froome riscrive la storia Video : Quando la corsa sembrava ormai una sfida diretta tra la maglia rosa Simon Yates e il campione uscente Tom Dumoulin, un colpo da fuoriclasse di Chris Froome [Video] ha ribaltato completamente il Giro d’Italia. Il capitano della Sky ha attaccato sul Colle delle Finestre, ad ottanta chilometri dall’arrivo, regalando una pagina di Ciclismo epico, un’impresa che non si vedeva da anni. Yates è andato alla deriva, ma anche Pozzovivo ha pagato carissima ...

Giro d’Italia - ecco i dati dell’attacco di Froome sul Colle delle Finestre Video : La fuga solitaria di oltre ottanta chilometri con cui Chris Froome [Video] ha ribaltato il Giro d’Italia restera' per sempre nella memoria degli appassionati di Ciclismo. Il campione della Sky ha regalato un numero d’altri tempi, alla maniera dei grandissimi del passato che avevano il gusto dell’impresa oltre alla voglia della vittoria. Ma lasciando da parte l’aspetto più poetico, dalla lunga cavalcata solitaria di Froome si possono estrapolare ...

Giro d’Italia - a Prato Nevoso la prima crisi di Simon Yates Video : Si è improvvisamente e inaspettatamente riaperta la corsa alla maglia rosa nel primo dei tre appuntamenti con l’alta montagna proposti dal finale di Giro d’Italia [Video]. Simon Yates è andato per la prima volta in difficolta', attaccato negli ultimi due chilometri della tappa di PratoNevoso da Tom Dumoulin, Chris Froome e Domenico Pozzovivo. Il britannico della Mitchelton ha ceduto una trentina di secondi ed ora è to da vicino in classifica da ...

Giro d’Italia - Viviani conquista anche Iseo Video : Al termine di una battaglia di oltre tre ore è stato Elia Viviani a mettere tutti d’accordo sul traguardo di Iseo, sede d’arrivo della diciassettesima tappa del Giro d’Italia [Video]. La corsa si è risolta con un infinito braccio di ferro tra il gruppo e i corridori che hanno cercato di portare via una fuga. L’hanno spuntata le squadre dei velocisti dopo una tappa condotta a ritmi vertiginosi e finalizzata dalla Quickstep con un lavoro perfetto ...

Giro d’Italia - Froome : ‘Un momento che ricorderò per tutta la vita’ Video : Nonostante i risultati non siano stati fin qui quelli sperati, Chris Froome sta vivendo con un buon spirito questo Giro d’Italia. Il campione del Team Sky ha dimostrato di tenere davvero alla corsa rosa e di voler fortemente lasciare dei segni importanti a dispetto di una condizione non ottimale e delle due cadute che lo hanno condizionato. La giornata dello Zoncolan, quella vittoria voluta con tanta determinazione, ha dato un significato ...

Giro d’Italia - Fabio Aru : ‘Comprensione per il dramma’ Video : Dalle speranze di maglia rosa della vigilia al fallimento totale a poco più di meta' del cammino. Il Giro d’Italia [Video] non ha riservato nessuna gioia a Fabio Aru, che dopo essere andato in difficolta' su tutte le salite della corsa rosa ha vissuto una giornata tremenda nella tappa di ieri a Sappada. Il capitano della UAE Emirates si è staccato sulla salita del passo di Sant’Antonio ed è sembrato sul punto di ritirarsi. Grazie anche al ...

Giro d’Italia - Chris Froome : i motivi della crisi di Sappada Video : La vittoria sul Monte Zoncolan è stata solo un lampo in un Giro d’Italia per il resto molto difficile per Chris Froome [Video]. Il campione britannico sembrava aver ritrovato d’incanto il passo e la brillantezza dei giorni migliori, ma all’indomani del successo sulla montagna friulana è tornato a perdere terreno come in quasi tutte le altre tappe di montagna di questo Giro. Froome è sceso ora al settimo posto in classifica generale, con un ...

Giro d’Italia - Simon Yates in trionfo a Sappada Video : È ancora più forte la maglia rosa di Simon Yates dopo il tappone di Sappada. La strada ha clamorosamente smentito chi immaginava di vedere lo scalatore britannico in calo dopo meta' Giro d’Italia [Video]. Yates è andato nuovamente all’attacco, stavolta senza attendere il finale, regalando spettacolo, vincendo la tappa e mettendo a questo punto una seria ipoteca sulla vittoria finale. È stata anche la giornata che ha riportato Froome allo ...

Giro d’Italia - lo Zoncolan ritrova il vero Chris Froome Video : Il Giro d’Italia di Chris Froome [Video] si è riaperto sullo Zoncolan. La salita più dura d’Europa ha dato i verdetti che erano attesi, soprattutto a quei corridori come Froome e Aru che si trovavano ad un bivio. Il campione del Team Sky ha ritrovato le sensazioni e il passo delle scorse stagioni ed è riuscito a scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro della montagna friulana. È stato respinto invece Fabio Aru, staccatosi a meta' ...

Giro d’Italia : tris imperioso di Viviani a Nervesa Video : Dopo qualche giorno difficile Elia Viviani è tornato a mettere la sua ruota davanti a tutti [Video]. Lo sprinter veronese ha fatto valere il suo spunto nella tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Ferrara – Nervesa della Battaglia. La corsa è stata più semplice e lineare rispetto agli ultimi giorni e questo ha portato ad una volata in cui i valori si sono ripresentati come all’inizio del Giro, con Viviani nettamente superiore. Bennett si è ...

Giro d’Italia - a Imola è spettacolo : Bennett fa doppietta Video : Doveva essere una delle giornate più tranquille di questo Giro d’Italia, [Video] una tappa da consegnare ai velocisti. Invece prima del traguardo di Imola la corsa ha riservato sorprese ed emozioni da battaglia vera. Il maltempo ha spezzato il gruppo, con diversi nomi importanti rimasti dietro che hanno rischiato grosso prima di tornare davanti. Mohoric ha poi fatto uno show nel finale, ma con uno spunto più da finisseur che da velocista Sam ...

Giro d’Italia : show di Yates a Osimo - ancora male Aru e Froome Video : E’ ancora la maglia rosa Simon Yates a dare spettacolo nel finale della tappa numero undici del Giro d’Italia [Video], la Assisi – Osimo. Su un percorso paragonabile a quello di una grande classica e al termine di una corsa condotta a ritmi vertiginosi, il giovane britannico ha piazzato una stoccata da campione sulla rampa conclusiva di Osimo. Solo Tom Dumoulin è riuscito in qualche misura a contrastarlo e contenere l’esuberanza della maglia ...

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru Video : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia [Video]sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficolta' di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed ...