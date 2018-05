Giro del Delfinato 2018 | programma | orari e tv Il calendario e le date delle tappe

Giro d’Italia - ecco i motivi del ritiro di Thibaut Pinot Video : Il sogno del podio al Giro d’Italia [Video] è sfumato ad una tappa dalla fine per Thibaut Pinot. Il corridore francese della Groupama FDJ era riuscito a risollevarsi nel tappone di Jafferau in cui si era issato sul terzo gradino della classifica generale. All’indomani però Pinot è crollato verticalmente, svuotato da ogni energia, arrivando al traguardo dell’ultima tappa di montagna a Cervinia con oltre 40 minuti di distacco. Il suo Giro d’Italia ...

Giro d’Italia 2018 - non solo l’impresa di Froome : nella dignità di Chaves - Yates e Pinot l’essenza dello sport - quando la sconfitta è comunque un successo : Giro d’Italia 2018, altro che “sconfitta”: Esteban Chaves, Simon Yates e Thibaut Pinot concludono la corsa rosa con una sconfitta che è comunque un successo Il Giro d’Italia 2018 verrà sempre ricordato certamente per la grande impresa di Chris Froome che ha conquistato la maglia rosa nella tappa di Bardonecchia con un’azione leggendaria, attaccando da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo ...

Tappa accorciata per la fine del Giro d’Italia : ciclisti contro le buche di Roma : Cala il sipario sul Giro d'Italia. Un Giro da cartolina. Purtroppo macchiato da un finale rocambolesco da commedia all'italiana. Le buche di Roma, ultima Tappa della corsa rosa, si...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Orgoglioso del secondo posto - non sempre si vince. Tornerò” : Tom Dumoulin ha chiuso al secondo posto la classifica generale, cedendo il passo a Chris Froome per appena 46″, non riuscendo così a bissare la vittoria ottenuta lo scorso anno. Il capitano del Team Sunweb ha detto ai microfoni Rai: “Sono felice ed orgoglioso del mio secondo posto, a volte si vince, altre, come quest’anno no. Sono contento del lavoro fatto con la squadra, tornerò al Giro“. Clicca qui per mettere “Mi ...

Giro d’Italia 2018 - Sam Bennett : “Gran lavoro della squadra. Guarderò ad altri obiettivi in carriera” : Sam Bennett ha vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia: l’irlandese della BORA-hansgrohe, che non aveva mai vinto una tappa in un GT, ha primeggiato in tre frazioni in questa edizione della corsa italiana. Come al solito, il vincitore si è fermato ai microfoni della Rai per raccontare le sue emozioni. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, l’irlandese: “Sono molto felice, la squadra oggi è stata incredibile, ha ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della ventunesima tappa : Sam Bennett super allo sprint - Viviani si arrende : ventunesima ed ultima tappa per il Giro d’Italia 2018: sulle strade della città eterna, a Roma, si è conclusa la Corsa Rosa. Chris Froome va a prendersi il Trofeo Senza Fine, mentre Sam Bennett conquista la sua terza affermazione allo sprint battendo Elia Viviani. Andiamo a rivivere quest’ultima frazione con le pagelle dei protagonisti. Sam Bennett, voto 9: la sfida con Elia Viviani è persa per quattro vittorie a tre in favore del ...

Cala il sipario sul Giro d’Italia! A Bennett la tappa conclusiva - a Froome la ‘passerella delle polemiche’ : Si conclude con la vittoria di Sam Bennett l’ultima tappa del Giro d’Italia. Quante polemiche sulla ‘passerella’ di Roma, fra strade dissestate, giri di neutralizzazione e la personalità di Froome Cala ufficialmente il sipario sul Giro d’Italia 2018. L’ultima tappa della corsa in rosa, quella che ha fatto il Giro di Roma su un tracciato lungo 11.5 km da ripetere 10 volte, è stata vinta da Sam Bennet della Bora Hansgrohe, ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Lo Squalo al Giro del Delfinato : obiettivo Tour de France : Vincenzo Nibali sta per concludere il suo periodo di allenamento in altura ed è pronto per tornare in gara. Lo Squalo, assente dalla strada da ormai un mese cioè dalla deludente prova esibita alla Liegi, monterà in sella per partecipare al Giro del Delfinato, in programma dal 3 al 10 giugno. Settimana prossima scatterà una delle grandi classiche del calendario internazionale, la piccola corsa a tappe in territorio transalpino rappresenta il modo ...

Giro d'Italia - a Roma corsa ridotta a causa delle buche - : Il giudice di corsa ha deciso di accorciare il percorso dell'ultima tappa dopo le proteste dei ciclisti per le condizioni del manto stradale

Giro d’Italia. Pd all’attacco del M5S : “A Roma figuraccia in mondovisione” : “Il Giro d’Italia si ferma per l’assoluta incapacità di governare Roma da parte del Movimento 5 Stelle. Poco fa, infatti,

Chris Froome - il padrone del Giro : Chris Froome ha vinto il 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Roma, con la 21/a tappa, che è stata neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via del manto ...

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa del Giro : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa si sta concludendo con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori andava evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

Giro d'Italia 2018 : vittoria a Froome - accorciata l'ultima tappa per le pessime condizioni delle strade : Chris Froome ha ufficialmente vinto il 101° Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso domenica a Roma, con la 21ª tappa che è stata neutralizzata dopo il terzo dei dieci giri previsti del circuito ...

Gli ultimi giri dell’ultima tappa del Giro d’Italia - a Roma - non verranno considerati a causa delle buche nelle strade : Il collegio dei commissari del Giro d’Italia ha deciso di “neutralizzare” – cioè di non considerare validi ai fini della classifica generale – i tempi degli ultimi giri del circuito cittadino dell’ultima tappa, che si sta correndo nel centro di The post Gli ultimi giri dell’ultima tappa del Giro d’Italia, a Roma, non verranno considerati a causa delle buche nelle strade appeared first on Il Post.