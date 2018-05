Gioventù | fantasia e… Balotelli! Addio al vecchiume e ai veti dei senatori | la nuova

sportfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Si abbassa l’età, si alza il tasso tecnico e ritorna (con tanto di gol) Balotelli: vittoria sull’Arabia Saudita per laItalia targata Roberto Mancini Lo spareggio contro la Svezia è un ricordo che brucerà ancora per qualche mese, visto l’imminente Mondiale, ma è proprio dall’esclusione da Russia 2018 che riparte laItalia targata Roberto Mancini. Il primo cambio infatti era necessario farlo alla radice: via Ventura, la sua idea di calcio provinciale e attendista, nella quale il talento di Insigne si sacrifica in ripiegamenti difensivi da terzino, la difesa a 3 è un dogma tutto bianconero e sono iad imporre il loro volere. Al suo posto Roberto Mancini, tutt’altro profilo in quanto a personalità ed esperienza in grandi palcoscenici da giocatore e allenatore. Il ‘Mancio’ ha portato una ventata di aria fresca, tanti volti nuovi e giovani in campo: da Politano ...