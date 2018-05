Giovane calciatore ucciso a Sassari : accoltellato dopo una lite : Aveva 23 anni Nicola Della Morte. Era nato a Chiavenna, in provincia di Sondrio, ma era finito a fare l'impiantista a Sassari. Amava il calcio e la sua passione lo aveva portato a giocare nell'Ottava, ...

Giovane calciatore accoltellato a morte : Sassari, 28 mag. (Adnkronos) – Omicidio la notte scorsa a Sassari. Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a morte al petto da un altro Giovane dopo una lite per futili motivi. E’ accaduto intorno all’una in un circolo ricreativo vicino a un campo sortivo nella frazione di Ottava. La vittima Nicola Della morte, era un Giovane calciatore , originario di una piccolo centro della Valtellina in provincia di Sondrio ma residente ...

Giovane calciatore muore per un tumore al pene prima di diventare padre per la seconda volta : Dale Clarke, un 26enne inglese padre di un bambino di sei anni, è morto in seguito a una battaglia contro il cancro lunga circa un anno. La sua compagna fra un mese lo avrebbe reso padre per la seconda volta di una bambina.Continua a leggere

Milano - insulti razzisti a un Giovane calciatore : allenatore ritira la squadra : Milano, insulti razzisti a un giovane calciatore: allenatore ritira la squadra A Rozzano, nella periferia milanese, durante un torneo per esordienti un ragazzo di colore viene preso di mira: l’allenatore decide di ritirare la squadra Continua a leggere

Nello scenario politico attuale c'è un #Renzi in campo e uno in panchina. Matteo Renzi, uscito sconfitto dalle ultime elezioni politiche, si ritrova oramai in un ruolo non più da protagonista ma da panchina appunto. Francesco Renzi, invece, figlio dell'ex premier e #calciatore 17enne il campo non lo ha mai abbandonato e ora potrebbe ritrovarsi anche in serie A. Il figlio di Renzi al Genoa calcio Il primogenito di Matteo Renzi è un giovane ...

