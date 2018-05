Giorgia Meloni sbotta di rabbia da Myrta Merlino | ' Sapete chi conta più degli elettori?'

Non è L'Arena chiama Giorgia Meloni - la figlia strilla/ Video : il collegamento con Giletti fa ridere lo studio : Giorgia Meloni risponde alla telefonata di Massimo Giletti durante il programma Non è L'Arena ma viene interrotta dal pianto della figlia che vuole che stia con lei(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:20:00 GMT)

Non è l’arena - Giletti chiama Giorgia Meloni - ma lei è alle prese con la figlia. E il collegamento fa ridere tutto lo studio : collegamento telefonico particolare a Non è l’arena (su La7). Il conduttore Massimo Giletti ha chiamato Giorgia Meloni, solo che dall’altra parte non ha risposto la leader di Fratelli d’Italia ma una bambina.”È mia figlia che si è arrabbiata perché voleva che la tenessi e invece sono scappata per parlare con te” L'articolo Non è l’arena, Giletti chiama Giorgia Meloni, ma lei è alle prese con la figlia. E il ...

Giorgia Meloni - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Chiederemo lo stato di messa d'accusa' : 'Si dice che Sergio Mattarella abbia messo il veto su Paolo Savona ministro dell'economia, se questo veto fosse confermato sarebbe evidente che Mattarella è influenzato dalle nazioni straniere. Fdi chiederà la messa in stato d'accusa del presidente Mattarella'. Queste le parole di ...

Giorgia Meloni - la telefonata a Salvini : 'Mattarella non si permetta' - lo sfregio su Savona : L'ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: 'È un'ingerenza inaccettabile quella del Presidente Mattarella sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, e Fratelli d'Italia pur senza modificare la sua posizione sul governo giallo-verde, su questo tema ha offerto il proprio aiuto a Matteo Salvini perché inaccettabile che in Italia non ci sia ...

Giorgia Meloni durissima contro Sergio Mattarella : 'Su Paolo Savona nuova inaccettabile ingerenza' : 'Su Paolo Savona , una nuova inaccettabile ingerenza di Sergio Mattarella '. È durissima Giorgia Meloni , che pure non sosterrà il governo di Lega e M5s . Ma la vicenda del ministro dell'Economia in pectore Paolo Savona , su cui il Quirinale continua a fare muro, è troppo grave secondo la leader di Fratelli d'Italia per passare sotto silenzio. Tanto più 'dopo l'ostinazione a non ...

Giorgia Meloni difende Paolo Savona : 'Inaccettabile ingerenza di Mattarella' : FdI vuole 'rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles'

Giorgia Meloni difende Paolo Savona : "Inaccettabile ingerenza di Mattarella" : "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo al centrodestra. Ho comunicato a Salvini che Fratelli d'Italia, pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia è ancora una nazione sovrana, Junker e la Merkel se ne ...

Matteo Salvini - l'ultimo appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : 'Tutta colpa di Mattarella se...' : Sa di correre un bel rischio, Matteo Salvini . E non solo per l'azzardo di un governo coi 5 Stelle. In pericolo ci sono le centinaia tra amministrazioni regionali e comunali in cui, soprattutto al ...

L'amarezza di Giorgia Meloni : "Delusa da Salvini - si è consegnato a Di Maio" : "Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina, con l'aggravante di avere un premier espressione del M5S che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio, col cuore che batte a sinistra, amico della Boschi e di Napolitano", dice - intervistata da Repubblica - la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Anche il leader leghista l'ha delusa:"Salvini ha pensato solo agli interessi della Lega". Quindi ...

Giorgia Meloni : 'Il centrodestra non esiste più - Matteo Salvini lo ha tradito' : 'Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina , con l'aggravante di avere un premier espressione del Movimento 5 Stelle che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio - ...

Giorgia Meloni : "Salvini come un generale e si consegna al nemico" : Giorgia Meloni mette nuovamente nel mirino Matteo Salvini. Dopo l'incontro di ieri e la risposta di Fratelli d'Italia che ha rifiutato l'appoggio ad un governo con M5s e Lega, arriva un altro scontro tra il Carroccio e la Meloni. La leader di Fdi infatti non usa giri di parole per definire la posizione di Salvini: "Matteo Salvini è l'unico generale che conosco che appena vinta la guerra si consegna al nemico, lasciando una parte delle truppe sul ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il governo Lega-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - faccia a faccia alla Camera prima dell'incontro con Mattarella : faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Che tempo che fa/ Ospiti e diretta - Giorgia Meloni : "FdI il baricentro della coalizione" (20 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 20 Maggio, alle 20.35 su Raiuno: Roberto Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni e Alessia Marcuzzi Ospiti di Fabio Fazio.