GF | anticipazioni semifinale | proclamazione finalisti e il regalo di Bobby

GF - anticipazioni semifinale : Veronica e il "regalo" dal padre Bobby Solo : Domani, martedì 29 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e...

Amici 17 : ospiti e anticipazioni semifinale di domenica 27 maggio 2018 : Amici 2018 Serale: ospiti semifinale del 27 maggio Per la semifinale di Amici 2018 Serale, Maria De Filippiconvoca tanti ospiti. domenica 27 maggio, in diretta su Canale5, in studio ci sono: Carla Fracci, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Christian De Sica, Gigi D’Alessio, Riccardo Marcuzzo e Annalisa Scarrone. Questi, secondo le anticipazioni dell’ottava puntata del talent, […] L'articolo Amici 17: ospiti e anticipazioni semifinale ...

anticipazioni Ballando con le stelle 2018 semifinale : ecco gli ospiti speciali : Ballando con le stelle 2018 si avvia verso il gran finale di questa edizione. Sabato 5 maggio in prima serata su Raiuno andrà in onda l'attesa semifinale di quest'anno dove conosceremo i nomi dei concorrenti che accederanno alla finalissima. Noi seguiremo la penultima puntata in diretta qui su Blasting News: seguiteci per restare aggiornati minuto dopo minuto sullo svolgimento della gara. semifinale Ballando con le stelle 2018 del 5 maggio: ecco ...

The Voice 2018 anticipazioni - stasera 3 maggio 2018 : la semifinale : stasera sul palco di The Voice è in scena la Battle decisiva, quella che decreterà i quattro finalisti dell'edizione 2018.

Bianca Atzei tra i finalisti dell’Isola? Alessia Mancini la accusa a poche ore dalla semifinale : anticipazioni 9 aprile : Bianca Atzei tra i finalisti dell'Isola? A poche ore dalla nuova diretta del reality show, che torna al lunedì per le ultime due puntate, sembra proprio che anche i bookmakers abbiano rivisto i pronostici lasciando la cantante sarda in panchina. Dopo le prime settimane passate in sofferenza, la Atzei, complice l'amicizia con Jonathan e con la stessa Alessia Mancini, ha cavalcato l'onda arrivando ai primi posti tra i favoriti alla vittoria ...

Isola - anticipazioni della semifinale : Alessia VS Jonathan e la resa dei conti definitiva : Tra poche ore la semifinale dell’Isola dei Famosi scioglierà le curiosità dei telespettatori rispetto alle dinamiche del reality che si sta per concludere

Isola dei Famosi 2018 anticipazioni del 9 aprile - la semifinale : Isola dei Famosi 2018 anticipazioni 9 aprile – La semifinale del reality di Canale 5 è pronta a debuttare nella prima serata di lunedì. Siamo ad un passo dalla conclusione dell’Isola dei Famosi 2018 e le anticipazioni sottolineano che il cast sarà ancora presente alle Honduras, per l’ultima volta. La settimana prossima li vedremo infatti in studio con la conduttrice Alessia Marcuzzi, in previsione dell’annuncio del ...

Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 tra ingredienti killer e tradizioni : anticipazioni semifinale del 29 marzo : Anche questa edizione sta per volgere al termine e il pubblico questa sera ritroverà Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 alle prese con ingredienti killer e con la tradizione, come se la caverà? Riuscirà ad ottenere un posto nella finale di giovedì prossimo? Oggi, giovedì 29 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, andrà in scena la semifinale di Celebrity Masterchef, lo spin-off del cooking show più famoso della tv, che torna in tv ...