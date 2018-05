Danilo e Filippo a luci rosse/ Grande Fratello 2018 - Aquino : “Sono stato a letto con l’amica di mia madre!” : Danilo e Filippo Contri a luci rosse, Grande Fratello 2018, Aquino fa una confessione shock convinto di non essere ripreso: “Sono stato a letto con l’amica di mia madre!”.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:04:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018/ Video - Danilo contro tutti : Filippo deluso e sempre più distante : GRANDE FRATELLO 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:45:00 GMT)

GF 2018 : Filippo e Lucia vicinissimi - Alberto vuole lasciare? : Al GF 2018, nuova lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando nella notte! Le immagini del daytime di ieri, giovedì 24 maggio, hanno parlato chiaro, ma quella che sarebbe dovuta essere una notte di fuoco si è trasformata in un incubo per questi due concorrenti. Non si capisce molto bene cosa sta succedendo tra Lucia e Filippo, si erano lasciati pochi giorni fa dopo essersi avvicinati sin dai primi giorni nella Casa, ma vivere sotto lo stesso tetto e ...

Grande Fratello 2018 sempre più hard - notte hot tra Lucia e Filippo : Sembrava un capitolo chiuso e invece la storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello continua, tra dubbi, incertezze e piccoli battibecchi. L'ultima lite è avvenuta nella notte dopo ...

Grande Fratello 2018 / Danilo Aquino attacca Veronica : Mi da fastidio - non la capisco - e su Filippo... : Grande Fratello 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti. Simone Coccia è il primo finalista del Grande Fratello 2018. Il fidanzato di Stefania Pezzopane, però, invece di godersi gli ultimi giorni nella casa di Cinecittà, continua a parlare di strategie di gioco mettendo in cattiva luce gli altri concorrenti.

Si allaga la casa del Grande Fratello 2018 mentre è guerra tra Filippo e Danilo : casa allagata per i ragazzi del Grande Fratello 2018? Sembra proprio che il tetto della famosa casa di Cinecittà non abbia retto alla pioggia torrenziale che nelle scorse ore si è abbattuta sulla Capitale tanto che i ragazzi, al loro risveglio, si sono dovuti armare di secchio e straccio per raccogliere l'acqua che ha allagato la cucina. Nonostante il piccolo incidente dovuto alla pioggia, in casa si continua a fare i conti con quello che è ...

GF 2018 - caos nella casa : Filippo Contri bersagliato - altre squalifiche? : Al GF 2018 si è sfiorata una nuova rissa ieri sera, in tarda serata: le anticipazioni di martedì 22 maggio prevedono squalifiche ed eliminazioni a sorpresa? Forse sono provvedimenti esagerati, ma dato che si sono creati precedenti di ogni tipo, mai dire mai. Se il Web chiede di squalificare un concorrente e lo fa in modo insistente, sollevando polveroni e rivolte in rete, alla fine è certo che la produzione prende almeno un provvedimento, che ...

Grande Fratello 15 | 22 maggio 2018 | Alberto - Danilo - Filippo - Lucia e Veronica in nomination : Grande Fratello 15 in diretta la sesta puntata di martedì 22 maggio 2018.[live_placement]prosegui la letturaGrande Fratello 15 | 22 maggio 2018 | Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica in nomination pubblicato su TVBlog.it 23 maggio 2018 01:27.

GF 2018 nomination a catena - Simone - Filippo e Angelo al televoto flash : I ragazzi del GF 2018 si sono sottoposti ad una nomination a catena. Il numero dei concorrenti maschi supera di molto quello delle concorrenti donna e per questo la conduttrice ha deciso di fare un piccolo gioco. La nomination a catena del GF 2018 ha messo a confronto Simone e Danilo, i due salvi dal precedente televoto. Dopo aver scelto un gieffino a testa, devono sottoporsi ad un nuovo confronto. Si decide in realtà il nome del primo ...

Grande Fratello 2018 - finalista Simone Coccia e eliminati / Diretta : Angelo salvo Filippo via? (Sesta puntata) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo finalista del reality.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:39:00 GMT)