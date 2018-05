Georgette Polizzi di Temptation Island dopo l’uscita dall’ospedale | “Come sto imparando a

Georgette Polizzi parla della malattia che l’ha colpita : A distanza di tempo Georgette Polizzi con un video su “Instagram” racconta per la prima volta pubblicamente cosa l'ha costretta su una sedia a rotelle:”Ciò che conta non è la diagnosi, ma la voglia di trasmettere a chi soffre di questa malattia bastarda, che se chi ne è affetto è più bastardo di lei può vincere !! Georgette Polizzi ha parlato per la prima volta pubblicamente, in un video sui social, della malattia che l’ha colpita, ...

Georgette Polizzi racconta su Instagram la sua malattia : Qualche giorno fa avevamo scritto che Georgette Polizzi, ex protagonista del reality Temptation Island insieme al fidanzato Davide Tresse, era stata ricoverata improvvisamente in ospedale, dopo aver perso sensibilità in alcune zone del corpo. La ragazza in queste settimane ha continuamente informato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, tramite i social, e poche ore fa ha pubblicato su Instagram un 'video verità' in cui ha ...

Temptation Island : Georgette Polizzi svela la sua malattia Video : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Georgette Polizzi [Video]. La giovane, come ben ricordano i fans, circa tre anni fa ha partecipato a 'Temptation Island' insieme al suo fidanzato, diventando una delle protagoniste del reality. Con un emozionante Video su Instagram, Georgette ha annunciato cosa realmente l'ha costretta a restare più di un mese in ospedale, tra cure e soprattutto speranze. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato. Cosa è ...

Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla : ‘So che la posso vincere’ : “Il nome di questa malattia è la sclerosi multipla”. Georgette Polizzi in una serie di clip pubblicate sul suo profilo Instagram ha parlato apertamente della malattia che l’ha colpita di recente e sulla quale finora non si era ancora espressa fondamentalmente perché aspettava la diagnosi definitiva da parte dei medici. La ex protagonista di Temptation Island ha voluto condividere con i follower la triste notizia non per ...

Temptation Island - Georgette Polizzi : "Ho la sclerosi multipla" : "Non abbattetevi altrimenti sarà lei ad abbattervi". Questo il messaggio con cui Georgette Polizzi, 33 anni, confida per la prima volta ai suoi fan la battaglia...

