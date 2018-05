George Clooney contro i Pro-Life? “Perché finanzi chi sostiene che siano haters?”

Catch 22 : Giancarlo Giannini - George Clooney e Hugh Laurie nella nuova serie Sky : George Clooney Parla anche italiano Catch 22. La nuova produzione internazionale di Sky sarà ambientata anche nel Belpaese e potrà contare su un attore di spicco del panorama nostrano. Nel cast, infatti, c’è Giancarlo Giannini che interpreterà Marcello, proprietario di una casa d’appuntamenti, uomo un tempo molto bello e ancora decisamente piacente, sebbene con qualche anno in più. La serie in sei episodi è basata sull’omonimo romanzo ...

Nozze reali : Amal e George Clooney fermati da un poliziotto all'ingresso del party : Amal e George Clooney sono stati fermati all’ingresso del Frogmore House. A dare l’alt ai due coniugi che si stavano recando alla festa di matrimonio del principe Harry e dell’attrice Meghan Markle...

Royal Wedding – Amal ruba la scena a George : tutti i dettagli l’outfit scelto dalla signora Clooney [GALLERY] : Il look di Amal al matrimonio di Meghan Markle ed il Prinipe Harry strega i presenti: l’outfit azzeccatissimo della moglie di George Clooney Il Royal Wedding ha dato sfoggio a look strabilianti. Oltre a quello della sposa (vestita da Givenchy) e a quello dello sposo (in divisa), anche gli invitati hanno calamitato le attenzioni sugli outfit scelti. Tra gli abiti più ammirati c’è stato, senza ombra di dubbio, quello di Amal Clooney. ...

George Clooney sempre più italiano : Questo articolo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola fino al 22 maggio. Al cuor non si comanda. E quello di George Clooney, 57 anni, batte italiano (Amal Alamuddin, 40, a parte). In Italia, ormai 17 anni fa, ha preso casa (Villa Oleandra a Laglio, Como) e ne ha fatto il suo rifugio vista lago (l’ha prestato solo al suocero Ramzi per spegnere le sue 80 candeline); ha poi sposato l’avvocatessa libanese («L’amore della mia vita»), ...

