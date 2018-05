huffingtonpost

: Arrivo a #Confindustria Roma e si inizia con filmato pro Europa e omaggio a gentiloni. Dopo di che più Europa a dosi massicce. #ottimo - borghi_claudio : Arrivo a #Confindustria Roma e si inizia con filmato pro Europa e omaggio a gentiloni. Dopo di che più Europa a dosi massicce. #ottimo - MPenikas : HuffPost: Gentiloni inizia a sondare i 'suoi' dentro al Pd: incontro con Veltroni, Calenda e Minniti… - VinceMaielli : RT @schnitzlerrr: -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il premier uscente Paolonon resta a guardare. La situazione politica è precipitata dopo il veto posto dal presidente della Repubblica Mattarella sul nome di Paolo Savona per la carica di ministro dell'Economia. Tutti si sono rimessi in moto in vista del voto anticipato a settembre, o forse ottobre, anche. Oggi ha visto la sua cerchia: i ministri uscenti all'Interno Marco Minniti e allo Sviluppo Carlo Calenda, e l'ex segretario del Pd Walter. La grave crisi istituzionale che si aperta all'indomani del no di Mattarella al Governo M5S e Lega, l'incarico affidato al tecnico Carlo Cottarelli che vaalla sfiducia e la minaccia di impeachment nei confronti del Capo dello Stato da parte dei grillini e di Fratelli d'Italia hanno di fatto aperto una profonda crisi, al limite dell'istituzionale.Per questostudia le contromosse: oggi ha ...