GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI Uomini e Donne | la coppia si incontra a Torino La dama

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI e Marco : una vacanza insieme come ultima chance? Due possibilità (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. come trascorrerà le vacanze Gemma Galgani dopo l'annuncio dell'addio di Giorgio Manetti? Marco la riconquisterà?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 07:05:00 GMT)

U&D spoiler 25-05 : GEMMA GALGANI e la Cipollari fanno pace Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su ''Uomini e Donne [Video]'', il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novita' svelano che nell'ultima registrazione del trono over è accaduto un clamoroso colpo di scena tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. ''U&D'': Marco lascia Gemma Giovedì 24 maggio è stata registrata una nuova scoppiettante puntate del trono over di Uomini e donne. Un ...

Maria De Filippi - Nadia Rinaldi contro Marco Cappagli di Uomini e Donne : 'GEMMA GALGANI stai attenta' : Il cavaliere del Trono Over aveva detto di conoscere parecchi personaggi nel mondo dello spettacolo tra cui Nadia Rinaldi . L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi però ha dichiarato: 'Marco Cappagli di ...

Maria De Filippi - a Uomini e Donne tutti a bocca aperta : Tina Cipollari e GEMMA GALGANI - due ore di fila di delirio : Ieri durante le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace . Secondo alcune anticipazioni pare addirittura che abbiano ballato insieme e su ...

La scelta di GEMMA GALGANI a Uomini e donne : pianto disperato prima dell'addio : Grandi colpi di scena sono arrivo durante l'ultima puntata di questa stagione di Uomini e donne over registrata ieri pomeriggio. Ancora una volta al centro dell'attenzione c'è stata Gemma Galgani, che sarà la vera protagonista indiscussa di questo finale di stagione del dating show di Maria De Filippi con la sua attesa scelta finale. Anche per Gemma, infatti, arriverà il momento di prendere una decisione finale e possiamo svelarvi che questa ...

Uomini e Donne : perchè Tina Cipollari e GEMMA GALGANI hanno fatto pace : Tina Cipollari depone l’ascia di guerra e fa pace con Gemma a Uomini e Donne La ventiduesima edizione, molto fortunata anche dal punto di vista degli ascolti, di Uomini e Donne si appresta a concludersi in maniera clamorosa. Ieri pomeriggio negli Studi Elios in Roma è stata registrata l’ultima puntata per questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni è emerso un vero e proprio colpo di scena. Tina Cipollari ha deciso di ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari esagera con GEMMA Galgani? "Si sta andando oltre - rispetto!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:35:00 GMT)

GEMMA GALGANI e Marco Cappagli/ Uomini e donne - Un bacio non corrisposto (Trono Over) : Gemma Galgani e Marco Cappagli, la loro storia giunge al termine a "causa" di Giorgio Manetti? Al trono Over di Uomini e donne si riapre un capitolo che sembrava chiuso(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:01:00 GMT)

Diretta Uomini e donne 23 maggio : GEMMA GALGANI torna a corteggiare Giorgio? : Oggi pomeriggio alle 14.45 torna in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo il colpo di scena della scelta di Mariano Catanzaro, le telecamere, questa volta, si focalizzeranno sul trono classico. Per quanto riguarda la scelta di Sara, essa era prevista per oggi ma siccome ci sono stati dei rinvii, il programma è cambiato. A quanto pare, oggi 23 maggio andrà in onda il trono over! Scopriamo subito le anticipazioni ufficiali di ...